Fonsi Nieto recuerda a su padre un año después de su fallecimiento: "Me acuerdo de ti cada día"

La pandemia se ha llevado muchas vidas desde que se iniciase en España en marzo de 2020. Sus víctimas no son solo aquellos que han muerto a causa del virus, sino también los que no han podido recibir tratamientos o ser tratados como se esperaba por el colapso de los servicios médicos.

Fonsi Nieto perdió a su abuela a finales de marzo del año pasado y tan solo diez después fallecía también su padre, Alfonso González. Aunque no murieron a causa del coronavirus, según el propio Nieto fueron "víctimas colaterales".

Hoy se cumple un año de la muerte de su padre y el expiloto ha querido recordarlo a través de su perfil de Instagram, subiendo varias fotos de su padre y familiares y acompañándolas con un texto.

"Un año sin ti Papá. Parece que fue ayer, me acuerdo de ti cada día y aún muchos días me sale llamarte para pedirte consejos y mil cosas como hacía siempre. Pero lo más bonito es que cuando me acuerdo de ti no es con tristeza, es con una sonrisa. Seguro que donde estés estarás bien y como a ti te gustaba rodeado de amigos... TE QUIERO", ha escrito en el pie de foto.

Algunos colegas del mundo de las motos le han dado su apoyo comentando en la publicación y muchos otros han querido mandarle cariño con emoticonos o palabras como "¡Fuerza!", "¡Ánimo!" o "Alfonso era un fenómeno y no podría estar más orgulloso de ti", este último de Colate.

Fonsi Nieto recuerda a su padre en sus historias de Instagram. FONSINIETO10 / INSTAGRAM

En sus historias de Instagram, Fonsi también ha querido dejar un recordatorio, compartiendo una foto de su padre y recordando que ha pasado ya un año sin él y que fue el "mejor padre del mundo".

A pesar de ser una fecha dura de recordar para Nieto, por su mensaje en redes sociales, parece encararla con una dosis de energía positiva, que le será de ayuda para superar tanto la muerte de su padre como la de su abuela.