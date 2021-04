Madrid planea prorrogar la ampliación de terrazas y la exención de la tasa hasta finales de 2021

Nueva bocanada de aire para los hosteleros madrileños. Según ha podido saber 20minutos, el Ayuntamiento planea ampliar una batería de ayudas que ha ido concediendo al sector desde el inicio de la pandemia y que tenían como fecha de caducidad el próximo 9 de mayo.

La decisión, que lleva fraguándose desde hace un par de meses, se tomará este mismo miércoles. La Comisión de Terrazas- órgano colegiado dependiente del área de Vicealcaldía, y más concretamente del área de Coordinación Territorial- debatirá a mediodía la posibilidad de prolongar la vigencia de las autorizaciones concedidas a las terrazas por motivos Covid hasta diciembre de 2021.

Esto implicaría, primero, continuar con la bonificación al 100% de la tasa de terrazas, lo que supone que los hosteleros pueden poner sus terrazas de forma gratuita. Segundo, que los bares y restaurantes- que ya hayan conseguido licencia- mantengan sus terrazas durante, al menos, ocho meses más en lugares en los que anteriormente no estaban autorizados. Por ejemplo en bandas de estacionamiento, más allá de la línea de fachada, en zonas terrizas o espacios interbloque.

También permitiría a estos locales, que cuentan ya con la autorización, la colocación de mesas altas con dos taburetes. Una medida que ha permitido, durante el estado de alama, que se instalarse en aquellas aceras cuya longitud no permitía la ocupación de terrazas. Asimismo se prorrogaría la resolución que acordó la Comisión de Terrazas en noviembre de 2020 por la que se permite la autorización, de forma temporal, de la instalación de mamparas protectoras en las terrazas madrileñas. Eso sí,siempre que estos separadores respeten tres requisitos: que la altura máxima de estos elementos no superare los 1,40 metros, que garanticen las vistas sin que supongan un obstáculo a la percepción de la ciudad y que no tengan más de tres laterales con paramentos y siempre quede expedito el lado que da paso a los peatones.

Cabe recordar otras medidas aprobadas por la Comisión de Terrazas durante la pandemia dirigidas a agilizar los trámites. Por ejemplo, se dio potestad a los concejales presidentes de los distritos para que aprobasen la instalación de las terrazas, sin trámites ni comunicación previa. También se permitió que los bares y restaurantes que quisieran poner un elemento calefactor móvil en sus terrazas solo tuvieran que comunicarlo al Ayuntamiento sin esperar a la resolución de trámites, dado que esto, antes, exigía realizar una solicitud de modificación de la autorización de la terraza que tardaba meses en resolverse. Desde entonces sólo se necesita comunicarlo a posteriori, una vez instalado, al distrito correspondiente. Por último la Comisión creó formularios sencillos con para facilitar y agilizar el trabajo de los técnicos a la hora de calcular mesas, sillas, que cada solicitante podía colocar.

"El Ayuntamiento de Madrid sigue dando sobrada muestra de su apoyo a la hostelería, como ha hecho, desde el primer momento. Madrid sido la ciudad que ha aplicado más medidas favorables para ayudar a la hostelería y lo ha hecho antes que nadie", apuntan las fuentes municipales a 20minutos. Y es que, según explican, para la aplicación de las medidas "no sólo se han tenido en cuenta los intereses del sector hostelero sino también los intereses del sector comercial, cuya actividad podría verse afectada por la adopción de estas medidas, y en tal sentido ha procurado respetar la convivencia de ambos tipos de actividades cuando comparten espacios de la vía pública".

Por otro lado, el Ayuntamiento ha procurado "garantizar las condiciones de accesibilidad en el espacio público, disponiendo expresamente medidas que garanticen los derechos de accesibilidad de los colectivos afectados. En este sentido se ha potenciado la garantía a la accesibilidad universal de forma conjunta con las asociaciones afectadas junto con la Oficina de Accesibilidad del Ayuntamiento de Madrid.

"La voluntad del Equipo de Gobierno, será seguir adoptando, siempre y cuando resulte posible y respetando las indicaciones de la Comunidad de Madrid, medidas que brinden apoyo a un sector tan medular para la ciudad de Madrid como lo es la hostelería del que dependen más de 150.000 empleos de forma directa", prometen.

Cerca de 3.000 licencias a terrazas

En la ciudad de Madrid, antes de la pandemia existían 5.322 terrazas. Sin embargo, desde el pasado 14 de mayo el equipo de la vicealcaldesa Begoña Villacís comenzó a adoptar medidas flexibilizadoras de la Ordenanza de Terrazas en apoyo al sector hostelero. Desde entonces se han recibido un total de 5.837 solicitudes de autorización –con datos de 15 de Marzo de 2021-, de las cuales se han concedido 2678. Otras 478 se han concedido en bandas de estacionamiento. "De los datos se deduce que la acogida de la medida por parte de los hosteleros ha sido, y sigue siendo, elevada dado el número de solicitudes presentadas que siguen aumentando", apuntan desde Cibeles a este medio.