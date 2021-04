La Sputnik, sin fecha para ser autorizada en la UE entre presiones, planes de negocio y un misterioso viaje a Moscú

A pesar de que no está autorizada, la vacuna Sputnik es desde hace semanas objeto de reclamaciones políticas, de advertencias a la Comisión Europea y, como se ha sabido este martes, de conversaciones más discretas, como las que se establecieron entre el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, y el cónsul ruso en Galicia, para explorar la posibilidad de comprar esta vacuna al margen de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

De momento, la vacuna rusa no tiene autorización para ser inoculada en la UE, aunque países como Hungría y Eslovaquia se han desmarcado de la estrategia europea de compra común y la han adquirido por su cuenta. La situación en la que se encuentra actualmente la vacuna rusa es un proceso de revisión por parte de la EMA de sus ensayos de laboratorio y pruebas clínicas para determinar que provoca anticuerpos contra la Covid. Este proceso empezó a principios de marzo y no hay una fecha determinada para que concluya.

Como ha ocurrido en las cuatro vacunas ya autorizadas en Europa, la EMA también está siguiendo en este caso la vía de urgencia, con una evaluación llamada "rolling review", que examina las conclusiones de ensayos e investigaciones que todavía están en curso y no cuando estos han terminado, como sería el procedimiento normal de no estar en una emergencia sanitaria.

La petición para que la EMA empezara a analizar la efectividad de la vacuna Sputnik V la hizo la filial alemana de la farmacéutica rusa R-Pharm, que espera autorización para empezar a producir en este país el próximo verano. Pero de momento, la EMA no tiene una fecha para concluir su estudio sobre la vacuna rusa. Su directora, Emer Cooke, afirmó recientemente en el Parlamento Europeo que "no hay un calendario" y que este organismo "solo puede basar sus decisiones en datos científicos".

"Necesitamos información adicional", dijo Cooke, que sí avanzó que la Sputnik es una "vacuna sólida" y negó que haya cuestiones "geopolíticas" que motiven que todavía no pueda inocularse en Europa. Justo lo contrario de lo que, también en España, se considera que ocurre, que la Comisión Europea se resiste a que la Rusia de Vladimir Putin sea quien dé velocidad a un proceso de vacunación mundial en el que la UE se ha quedado claramente rezagada con respecto a otros países.

En medio de estas sospechas, el ministro de Sanidad de Rusia, Mikhail Murashko, anunció hace unos días que un equipo de la EMA visitará Moscú el sábado que viene, algo que la agencia europea no ha querido confirmar de momento.

En este contexto, en España cada vez se habla más de la vacuna rusa. El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, reclamó hace unas semanas al Ministerio de Sanidad que explorara la posibilidad de ampliar el catálogo de vacunas -formado por Pfizer, Moderna, AstraZeneca y, a partir de la segunda mitad de abril, Janssen- y añadir la rusa, ante la desesperación debido a que las dosis llegaban a cuentagotas.

Incluso antes es cuando se produjeron los contactos entre el consejero madrileño de Sanidad y un representante de la vacuna rusa. Se trata de Pedro Mouriño, CEO del grupo inversor IberAtlantic, con sede en Vigo, y cónsul honorario de Rusia en Galicia, que desde hace meses también insiste en que la vacuna rusa podría fabricarse en O Porriño (Pontevedra).

Mouriño es uno de los empresarios que insisten en España en que la vacuna rusa debería empezar a circular ya. Otro de ellos es Antoni Cañete, presidente de la patronal catalana de pequeñas y medianas empresas Pimec, que también ha estado en contactos con el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), que es titular de la vacuna Sputnik V, que le planteó la posibilidad de producirla en España.

En una comparecencia ante la comisión de Industria del Congreso este martes, Cañete ha urgido al Gobierno a acelerar la llegada de la vacuna rusa, incluso saltándose el trámite de autorización de la EMA. "Los actuales niveles de vacunación son inaceptables y si la UE no logra el propósito, planteamos actuar por libre", ha dicho. Lo que defiende es que sea la Agencia Española del Medicamento y sus "más de 585 empleados" quienes aprueben la vacuna, no solo la rusa, "la china, la coreana o las que hagan falta". "Lo pueden hacer al margen de la EMA, abandonen la geopolítica para proteger la salud y la economía", ha dicho en el Congreso.

Sin embargo, estos llamamientos a la urgencia no tienen efecto en el Gobierno. Desde que se suscitó por primera vez la posibilidad de que España compre la vacuna rusa por su cuenta, la respuesta del Ministerio de Sanidad ha sido siempre la misma, que España "va de la mano" de la EMA y no piensa comprar ninguna vacuna que no cuente con su autorización.

Sin embargo, la vacuna Sputnik V parece haber entrado también en campaña este martes, de manera que difícilmente será ya tratada como una vacuna más. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aclarado que su idea es esperar también a que la EMA la autorice, para traerla a Madrid "con la mayor velocidad posible".

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ignorado la vacuna rusa durante una rueda de prensa en Moncloa en el que ha fijado nuevos objetivos de vacunación y se ha referido a las cuatro vacunas ya autorizadas y otras que estudia la EMA, entre las que no ha citado la Sputnik V. Sí ha pedido a Díaz Ayuso "seriedad, responsabilidad, lealtad y solidaridad".