Ciudadanos critica la 'inacción' ante la llegada de manchas de carbón a la playa de San Lorenzo

"La estrategia parece la habitual, unos cuantos días de declaraciones cruzadas, de presentación de informes, de petición de estudios, y luego 'la nada'", ha criticado Sarasola, en nota de prensa, quien ha recalcado al Gobierno local que "los temas no se solucionan solos por aburrimiento".

"No solo no disminuye la aparición de carbón, sino que aumenta y además, lo que ya parece tener todo el mundo muy claro es que no procede del Castillo de Salas, por lo tanto, de la nada no puede salir", ha remarcado.

A este respecto, ha añadido que "o bien tenemos una mina submarina que deberíamos plantearnos explotar, o bien viene de otra parte, que según los estudios municipales es El Musel".