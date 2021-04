Los prejuicios con los videojuegos parecen algo difícil de derribar. A pesar de sus más que demostrados beneficios, de las cifras que lo establecen como una de las industrias de entretenimiento más populares y la amplia cantidad y tipo de títulos que existen en su catálogo, aún hay personas que reducen los videojuegos a un sencillo grupo de características negativas.

Es por ello que muchas personas han criticado la intervención de Marc Masip el pasado lunes en Espejo público. El psicólogo, que trabaja en el programa Desconecta que trata adicciones a las nuevas tecnologías, entró en directo al programa para hablar de la adicción a los videojuegos.

"El 95% son chicos que tienen una adicción a los videojuegos y vienen a Desconecta. Nosotros lo que hacemos es prohibirles volver a jugar. Un tratamiento intensivo donde el videojuego se prohíbe por completo", explicó.

"Mi recomendación, porque me dedico a esto, desde la parte más humilde, es que los videojuegos de hoy en día no tienen ningún tipo de beneficio para los chicos", opinó. "No solo por el rendimiento escolar, sino porque hay familias que tienen muchos encontronazos, la higiene se ve afectada, la alimentación, la agresividad, el aislamiento social".

"Nosotros les prohibimos volver a jugar por completo"



"Nosotros les prohibimos volver a jugar por completo"



"Para todos los padres y madres que nos escuchan, mucho cuidado con que sus hijos jueguen a un videojuego"

"Para todos los padres y madres que nos escuchan, mucho cuidado con que sus hijos jueguen a un videojuego", sentenció el psicólogo. "Penaliza mucho abandonar una partida a mitad o dejar de jugar. Con eso juega el videojuego, con que los chicos necesitan esa sensación y les genera una adicción terrorífica".

Información sesgada

Las críticas no tardaron en llegar, y tildaron su información de "sesgada". De hecho, incluso compañeros de cadena como Maya Pixelskaya, colaboradora de Zapeando, criticó esta intervención de Marc Masip diciendo que eran declaraciones "rancias".

Pero hubo usuarios que eran amantes de los videojuegos y a la vez padres o profesores, y quisieron rebatirle con mucho acierto sus afirmaciones. "No se puede meter a toda una industria cultural en el mismo saco tan a la ligera. No todo vale para tener tu minuto de 'gloria', meter miedo a los padres y conseguir clientes para tus centros", criticó David Ferriz, creador de videojuegos.

"No se puede meter a toda una industria cultural en el mismo saco tan a la ligera. No todo vale para tener tu minuto de 'gloria', meter miedo a los padres y conseguir clientes para tus centros."



"Esos niños no necesitan que les prohíban jugar, necesitan unos padres informados..."

"Esos niños no necesitan que les prohíban jugar, necesitan unos padres informados, que les hagan caso, que se informen sobre a qué están jugando sus hijos y que jueguen con ellos", añadió el tuitero. También destacó que sabe que hay juegos diseñados para ser adictivos, y critica estas tácticas. Del mismo modo, critica las técnicas de "algunos medios de comunicación y psicólogos" que dicen que todos los videojuegos son iguales, "malvados y que los niños jamás deberían hacer uso de ellos".

"Y de algunos psicólogos (hay unos cuantos en la industria diseñando esas monetizaciones de las que hablan) pero no por ello voy a salir en la tele a decir que TODOS son iguales, que son malvados y que los niños jamás deberían hacer uso de ellos. Un poco de respeto, SOMOS CULTURA."

Otra tuitera, Darkira, comentó la entrevista para rebatir las afirmaciones de Marc Masip. Esta joven, maestra de educación infantil, quiso destacar la importancia de algo desconocido para muchos: el PEGI, un sistema para informar de la edad y el contenido de los juegos: "Son los padres los irresponsables que le dan Call of Duty a un niño de ocho años".

"Yo he tenido videojuegos en mi aula y lo he usado de 0-6 años. Bebés que disfrutaban de las bandas sonoras del final fantasy porque señores LOS VIDEOJUEGOS SON ARTE"

"Y al igual que no dejas ver a tu hijo Sexo en Nuevo York, tal vez no deba jugar al Catherine por mucho que sean 'dibujitos'", argumentó la profesora. Después, explicó que cuando se le prohíbe a un niño jugar a un juego entre semana, el fin de semana es cuando se engancha a la consola: "Lo que eran 15 minutos de desconexión diarios se convierten en un vicio insano el fin de semana".

"¿Juegos de progresión? Mazo. ¿O acaso tú no has gestionado la famosa granjita del Facebook? Vale, hablemos de la gestión de límites."



Tu hijo no nace adicto a los videojuegos. Tu hijo necesita límites.

"Tu hijo no nace adicto a los videojuegos. Tu hijo necesita límites. Y para esto esta el control parental, blizzard es el claro ejemplo."

"Tu hijo no nace adicto a los videojuegos. Tu hijo necesita límites", añadió Darkira. "Los niños no tienen límites de forma innata, tienes que ayudarles a crear un control. ¿Era muy cómodo darle el móvil para que se callara cuando tenía tres años? Bueno, ahora tienes un adolescente insoportable. Educar es complicado".

"¿Era muy cómodo darle el móvil para que se callara cuando tenia tres años? Bueno, ahora tienes un adolescente insoportable. Educar es complicado"



Educar es complicado pic.twitter.com/eakoIFJVCB — 𝕯𝖆𝖗k𝖎𝖗𝖆🐾 (@TheArtOfDarki) April 5, 2021

La respuesta del psicólogo

Ante tal aluvión de respuestas, Marc Masip se quiso pronunciar y, como suelen argumentar en estos casos, comentó que ese "es un trozo con un titular de la entrevista", y al verla completa se ve de otra forma.

"Yo tengo centros para ayudar adolescentes adictos, y he explicado el tratamiento. Como con la droga optamos por la abstinencia de nuestros pacientes (no de la demás gente). Con mucho éxito, por cierto. 100% con Educación y no prohibición. Pero luego hay que aplicarlo al caso"

100% con Educación y no prohibición. Pero luego hay que aplicarlo al caso — Marc Masip (@MarcMMasip) April 5, 2021