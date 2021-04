Leo Messi quiso ligar con Susi Caramelo... y ella lo "rechazó" porque no sabía quién era

La reportera y presentadora Susi Caramelo contó en Ilustres Ignorantes, de Movistar +, cómo fue el día en el que Leo Messi la invitó a una fiesta y cómo ella, después de vacilarle, le rechazó porque no le reconoció.

"Hace muchos años [...] estaba en la discoteca Catwalk de Barcelona con un chico", empezaba contando Susi Caramelo. En un momento dado, decidió ir al servicio y allí se encontró con un grupito de gente que hablaba con un tal Lionel, al que Caramelo descubrió como "un chavalín".

"Me estaba lavando las manos y vi que estaba el chavalín solo sentado en un sofá y yo que soy muy simpática y hablo con todos le pregunté: ¿Qué te llamas Lionel? ¿Como las lionesas? ¿Y a tí de qué te gustan, de crema, de nata o de chocolate?", contaba la reportera.

Más tarde volvió a cruzarse con Lionel, que se puso a "sonreirme y ponerme caritas" y le preguntó "¿Qué haces ahora?". Carmelo le perdió de vista en ese momento por una "marabunta de gente que le acorraló".

Así que Susi Caramelo preguntó quién era y cuando le dijeron que era el "mejor jugador de fútbol del mundo exclamó: "¡No me jo... que le acabo de decir que estoy con otro!", porque Susi Caramelo había ido a la discoteca con otro hombre.

"Le dejé con el tumulto y me fui para fuera y vino otra vez y me preguntó si me iba a su casa, que iban a hacer una fiesta... y me hubiera ido, pero dije que no porque era tan pobre que como me fuera a casa de ese tío no me echaban de allí ni con tarjeta roja y además no podía pagar el parking".

Si #IlustresIgnorantes va de anécdotas, ¿cómo no vamos a contar con @susi_caramelo? 😂 Anécdota loca en 3, 2, 1... pic.twitter.com/fpsYBhT1oB — #0 de Movistar+ (@cero) April 6, 2021

"Esta es la historia de cómo rechacé a Leo Messi y se me pasó el tren. Ahora sé quien es hasta Tamudo", bromeaba la colaboradora.