Kiko Rivera e Irene Rosales buscan una nueva casa a la que mudarse después de que él filtrase su dirección en Twitch

Kiko Rivera e Irene Rosales están buscando nueva casa a la que mudarse. Actualmente, la pareja y sus dos hijas, Ana y Carlota, viven en Castilleja de la Cuesta, un municipio de la provincia de Sevilla.

Ninguno de los dos ha dado un motivo claro para esta mudanza, pero hace unos meses el hijo de Isabel Pantoja mostró por error su número de teléfono y su dirección mientras hacia un directo en la plataforma de streaming Twitch.

Esto llevó a que el DJ tuviera que cambiar de teléfono rápidamente ante la avalancha de mensajes y llamadas que se le vinieron encima. En declaraciones para la revista Semana, Kiko afirmó sobre la mudanza que: "Hay momentos de la vida que uno tiene que cambiar. Pero bueno, con tranquilidad ¿eh? Poco a poco, poco a poco".

Además de esto, otro posible motivo para la mudanza de la pareja es algo que Irene Rosales confesó en sus redes sociales. La colaboradora de Viva la vida está recibiendo cartas amenazantes.

"Os dije que denunciarais una cuenta porque recibo insultos, de vez en cuando me nombran a mis padres y ahí es cuando no puedo más, pero lo que nunca os he contado es que recibo en casa cartas, como tres o cuatro cartas a la semana, de gente desconocida donde lo más bonito es que somos unas malas personas. Imaginaros todo lo demás", confesó en su cuenta de Instagram.

Afirmó, además, que la situación "roza el acoso" y que no puede denunciar porque "la mayoría de las veces viene sin nombre (la carta)" y añadió: "Tan solo pone el nombre de mi marido o mi nombre y nuestra dirección y ya está".

Aunque ninguno lo ha confirmado, parece que estos podrían ser los motivos que les han impulsado a buscar otro domicilio. Eso sí, parecen estar tomándoselo con calma.