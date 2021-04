Un total de 271 personas denunciadas en Semana Santa por la Guardia Civil por incumplimiento de normativa COVID-19

A las personas que se les ha levantado acta, 88 lo han sido por no respetar el toque de queda, 61 por saltarse el confinamiento perimetral, 70 por no usar la mascarilla en la vía pública, 6 por no usar mascarilla en el transporte y 1 por no usar mascarilla dentro de un local.

Además, 28 lo han sido por incumplir el número máximo de personas, 12 por fumar sin guardar la distancia, 1 por superar el aforo máximo y 4 por consumir alcohol en la vía pública.

Además, se han tramitado otras 29 denuncias por incumplimientos a la Ley 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana -faltas de respeto y consumo de drogas- y 512 a la Ley de Seguridad Vial.