Baleares tiene 1.062 'empresas zombi' y 43.816 sin actividad comercial

De este modo, Baleares concentra el 2,68% del total de 'empresas zombi' de España y el 3,04% del total de sociedades sin actividad comercial.

El término 'empresas zombi' hace referencia a empresas que no pueden cubrir sus gastos con sus ingresos. Informa D&B explica que su estudio despierta interés por las ayudas que reciben las empresas en este periodo de crisis sanitaria, "que podría provocar una 'zombificación' del tejido empresarial", y porque "interesa a los gobiernos identificar estas empresas para no ayudarlas".

Además, últimamente se están también calificando de zombis a empresas inscritas en el Registro Mercantil que no desarrollan actividad comercial, en particular que no publican cuentas anuales. En concreto, la Administración tiene en el punto de mira estas empresas y se pretende identificarlas para que no sean utilizadas para fines delictivos.

España registra 39.560 empresas 'zombis' y más de 1,4 millones de compañías que no tienen actividad comercial. Las microempresas suponen el 91% de las empresas 'zombis' detectadas en España.

Los sectores de construcción y actividades inmobiliarias y el de comunicaciones son los que acumulan una mayor cantidad de 'empresas zombis', que no pueden cubrir sus gastos con sus ingresos, con el 19% y el 18% del total, en particular aquellas que se dedican a la actividad inmobiliaria y la informática. Comercio es el siguiente, con un 17%.