La presentadora de Espejo público, Susanna Griso, ha contado un nuevo detalle personal este martes en su programa, la periodista ha desvelado uno de sus mayores miedos: las agujas. La comunicadora ha hecho esta confesión a sus compañeros tras ver un vídeo en el que Mariah Carey recibe la vacuna contra el covid-19.

La cantante ha difundido en sus redes sociales un vídeo en el grita escandalosamente cuando una enfermera le suministra la vacuna. Finalmente, puede verse que todo era una broma y que en realidad el pinchazo no le había dolido. Susanna Griso ha mostrado su desacuerdo con la forma elegida por la artista para promocionar la vacunación, ya que según ha mostrado esta broma puede dar lugar a confusión.

"¡Mendruga! No se puede animar a la gente a vacunarse y pegar gritos porque te están pinchando", ha comentado la presentadora. En ese momento, Griso se ha puesto a ella misma como ejemplo: "Y te lo dice una que tiene aversión a las agujas", ha confesado. "Yo también gritaría", ha interrumpido Fran Rivera. "Pues entonces no te grabes", ha terminado la conductora del programa.

La comunicadora ha explicado que entiende que alguien tenga miedo a vacunarse, pero que no entiende por qué se difunde esa imagen en redes sociales. "Yo no estoy de acuerdo, tú lo puedes hacer de una manera muy tranquila, y si a mí me toca, pues a lo mejor a mí no me sale de manera tan tranquila", ha defendido el colaborador Diego Revuelta.

"Mi gran pánico en esta vida son las agujas", ha replicado la conductora del magazine matutino. "¿Entonces es la cámara lo que hace que de repente desconectes?", ha preguntado Revuelta. "No, pues porque aguantas, porque en este caso fíjate en los beneficios que tiene", ha respondido la presentadora defendiendo la utilidad de las vacunas para acabar con la pandemia.