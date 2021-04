Conchita revela sus mayores secretos: "Mi momento más amargo fue al nacer mi niño; el más dulce, cuando lo cogí"

Está en plena promoción de su nuevo trabajo, La orilla, un disco en el que ha buscado quitarse el sambenito de cursi y cambiarlo por el de una sensibilidad desmedida, así como ha querido plasmar de la forma más sincera posible ciertas experiencias que conforman quien ahora es Conchita, la persona, antes que Conchita, la cantante.

Para ello se ha sometido al test de los famosos que hacen en la revista Diez Minutos y en el que ha tenido que confesar algunos de sus secretos mejor guardados, sobre todo los referidos a su maternidad. Reconoce que el título de álbum proviene de que para ella las orillas son "signo de calma", justo lo que buscaba.

Con doce canciones (dos de ellas colaboraciones, con Pitingo y Dani Martín), afirma que ha sido "un currazo" y que sus seguidores pueden estar tranquilos porque "hay canciones para todos: de bienvenida, despedida, para bailar, para pensar...". "Los músicos tenemos la responsabilidad de contar historias y lanzar mensajes", se posiciona.

Conchita comienza entonces a contestar las preguntas más íntimas de la revista, comenzando por negar que le hayan roto mucho el corazón. "En realidad no, pero cuando pasa una vez ya duele y te da para escribir y hacer muchas canciones", explica.

Se ríe bastante con la siguiente pregunta, sobre si su primer beso fue en Fuengirola, Málaga (hay que recordar que ella nació en Finlandia, aunque vivió en Rusia, Francia y Alemania antes de recalar a los 14 años en España, de donde tiene la nacionalidad). La respuesta está en el disco: "Es la primera canción, que se llama 13 años, así que no, no fue en Fuengirola, pero allí sí que me dieron un beso muy guay".

"Yo he pasado todos mis veranos en Fuengirola, desde que era bebé hasta los veintipico, y tengo un montón de recuerdos increíbles, tenía una pandilla enorme y todavía nos escribimos", contesta a la razón por la cual entonces una de sus nuevas composiciones se titula como el municipio malacitano.

A sus 41 años, Conchita no tiene reparos en admitir justo entonces cuál ha sido el momento más amargo así como el que más alegría le ha dado en toda su vida. Y ha sorprendido con su respuesta, pues todo ocurrió en poco tiempo. Y dentro de una sala de hospital.

"Cuando nació mi niño fue muy duro y muy complicado. Y, seguido, el más dulce, que fue cuando lo pude coger en brazos, que fue brutal sentir que había tenido un bebé y que había salido todo bien. Creo que es lo más increíble que me ha pasado hasta ahora. Aunque tardé unos días...", rememora la cantautora, que pasó tres días en coma debido a una preeclampsia severa tras dar a luz a su hijo, fruto de su relación con el productor discográfico Pablo Cebrián.

"Fue todo en la misma semana. Estuve en coma inducido y la verdad es que yo no sentí nada. Es como si se apagara la tele y ahí se quedó, eso es lo más difícil de aceptar. Eso que decimos de que la vida se te va. Sentirlo es algo complicado, asimilarlo, te cambia la perspectiva de todo. Pasamos mucho tiempo complicándonos la vida y dándole vueltas a problemas que no lo son en realidad", reflexiona.

Conchita asegura que "la maternidad te cambia la vida en muchos aspectos" pero ahora que saca su disco asegura: "Me vuelvo a sentir yo y creo que eso es importante, poder dedicar tu tiempo a lo que te gusta e intentar hacer bien las dos cosas, estar ahí pero tampoco olvidarte".

"Si yo no hago música me pongo muy triste", agrega con llaneza la cantante, que afirma intentar compaginarlo "corriendo mucho todo el rato", y por el momento le funciona. Además reconoce que es vegetariana pero que no lo hace "por la figura" sino porque "estamos haciendo las cosas muy mal: industrialmente y tratando fatal a los animales". "Yo no quiero formar parte de eso"