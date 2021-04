Pleno.- Fernández defiende la gestión asturiana frente a quienes "llaman a franceses a que vengan"

Ha sido en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias, cuando ha respondido a una pregunta de la diputada de Vox Sara Álvarez, quien ha criticado las restricciones aplicadas en Asturias y las ha considerado inútiles y arbitrarias.

Fernández, sin embargo, apenas se ha referido en su respuesta a las restricciones que se imponen en Asturias y se ha limitado a que el sistema establecido en el Principado, que se aplica por municipios y que en su nivel de riesgo extremo (4+) contempla cierres perimetrales, tiene "buenos resultados" y "pone freno a la transmisión comunitaria".

Ha dicho que en caso de una cuarta ola se intensificarán todas las medidas que sean necesarias y se ha centrado en poner en valor la efectividad del trabajo de rastreo de casos. "En otros sitios no los buscan, no los diagnostican y no constan en los números", le ha comentado a la diputada de Vox.

En otro punto del orden del día, la diputada del PP Beatriz Polledo ha preguntado por las medidas para reforzar la atención primaria y para reducir las listas de espera en consultas, pruebas diagnósticas y quirúrgicas. Polledo ha criticado al Principado por no publicar las listas de espera desde hace un año.

Fernández ha respondido que se están tomando diferentes acciones para afrontar las listas de espera, como planes especiales quirúrgicos, de consultas externas o acuerdos con centros concentrados.