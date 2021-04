La Comunitat preveu una setmana de vacunació massiva: 224.000 dosis

Dos mesos i mig queden perquè arribe l'estiu, l'època marcada per a aconseguir l'esperada immunitat de grup al nostre país enfront del coronavirus. Potser no s'aconsegueix just el dia 21 de juny, sinó que s'allargue, com diverses fonts del Govern central han anat lliscant aquestes setmanes, fins a setembre. Dependrà de la puntual arribada de vacunes antiCovid i la velocitat d'immunització en cada territori.

Per a la Comunitat Valenciana –que fins ahir era la comunitat que més dosis havia injectat respecte a les que havia rebut, amb un 95,5%, segons va informar el Ministeri de Sanitat–, aquesta setmana va començar com “un punt d'inflexió” en el procediment d'immunització contra la Covid19. Amb l'arribada, ahir, de 120.000 vials de la farmacèutica Pfizer a la regió –dels 1,2 milions que va rebre Espanya–, la previsió de la Generalitat és administrar 224.000 dosi fins diumenge que ve, tant de Pfizer com d’AstraZeneca i Moderna.

“Suposa un salt indubtable”, va afirmar sobre aquest tema la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en una entrevista a la Cadena Ser instants després de reunir-se també ahir a València amb la ministra del ram, Carolina Darias.

Era Dilluns de Pasqua i festiu en la Comunitat, motiu pel qual sí que va haver-hi una aturada en el procés de vacunació que Barceló va justificar: “Hem guanyat temps i organització per a la vacunació massiva”. La consellera també va afirmar que durant els pròxims dies s'acabarà d'immunitzar a la població valenciana major de 80 anys i es començarà llavors a citar per SMS als nous grups d'edat.

L’objectiu és posar les 120.000 dosis de Pfizer als majors de 80 anys i als quals tinguen entre 79 i 78, així com inocular 3.000 segones dosis a col·lectius que ja han rebut la primera. També el Consell preveu administrar altres 3.200 segones dosis de Moderna i 91.500 d’AstraZeneca a persones d'entre 64 i 65 anys; i 5.840 dosi a treballadors de l'àmbit social i sanitari.

D'aquesta manera, Barceló va confiar a acabar les últimes dosis rebudes “en tres o quatre dies”, així com que s'accelere el ritme i la ministra Darias porte “bones notícies” per a no perdre més temps. “Tenim capacitat i tenim planificació, ens falta un augment substancial de vacunes i sobretot que siguen regulars”, va subratllar.

I és que en l'autonomia, malgrat que és la que encapçala la llista del ministeri de les quals més vacunes ha posat respecte a les que ha rebut, només el 6,2% de la població està actualment immunitzada enfront del coronavirus, la qual cosa suposa un total de 262.860 persones amb la pauta completa posada dels 4.269.305 d'habitants que hi ha en la Comunitat.

Sobre el risc que augmenten els casos després de la Setmana Santa, la consellera de Sanitat va assegurar que observen les dades “amb molta tensió” i molt atents cada dia. Això sí, va reconéixer que el comportament dels valencians és “bo”, respectant les distàncies i l'ús de màscara tot i el bon temps.

El que aguaita ara tant a la Comunitat com a la major part del país és la variant britànica del coronavirus, més contagiosa. El Consell té constància que aquest cep del Regne Unit ja està present en el 78,4% del total dels casos detectats a la regió, per la qual cosa la cautela ha de ser encara major i el compliment de les restriccions en vigor, estricte.

Precisament, respecte a les últimes mesures preses en la Comunitat per a frenar la Covid, Barceló va assegurar que “encara és prompte” per a suavitzar-les, malgrat que va afirmar que s'analitzarà la situació de les mateixes de cara al pròxim dilluns, 12 d'abril, quan acaba l'última pròrroga dictada.

En aquests set dies Barceló creu que hi ha marge per a veure l'evolució de Pasqua i estudiar si és possible “relaxar alguna mesura”, entre les quals “podrien ser” les que afecten l'hostaleria. “Encara no hem dut a terme eixa anàlisi, aquesta setmana ho farem”, va insistir. De moment, només queda esperar que les previsions d'immunització es complisquen.

“Tranquil·litat” amb els enviaments

La consellera li va agrair ahir a la ministra l'arribada de més vacunes a la regió i li va transmetre la seua “tranquil·litat” amb què els enviaments continuen creixent en les pròximes setmanes per a complir el pla nacional de vacunació a l'abril i maig.

Barceló, contra l'ús de la mascareta a la platja

L'ús de la mascareta a la platja continua donant de què parlar. Malgrat que fa just una setmana que el Govern publicava en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un decret amb el qual feia obligatòria aquesta mesura, tant gran part dels ciutadans com alguns executius regionals s'han mostrat disconformes amb aquesta. L'últim ha sigut el Consell valencià que, en boca de la consellera de Sanitat, Ana Barceló, va traslladar ahir a la ministra Carolina Darias el seu punt de vista sobre que els valencians hagen de portar la mascareta a les platges de la Comunitat.

Barceló va defensar que el seu ús no siga obligatori, una cosa que va afirmar que també plantejarà en el pròxim Consell Interterritorial de Salut previst per a demà perquè “la norma no contemplava que ha de passar per totes les estacions de l'any”.

“En la Comunitat tenim les platges i som destinació turística; no té molt sentit que hàgem de prendre el sol amb mascareta, una altra cosa és que siga per a altres trobades que no siguen gaudir del sol o de la mar”, va sostindre la consellera.

En la mesura decretada pel Govern es detalla que s'ha d'utilitzar la mascareta en la via pública, en els espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobe obert al públic, encara que puga garantir-se la distància mínima de 1,5 metres.

Així, hauran de portar-la tots aquells majors de sis anys, fins i tot en els amplis espais naturals com la platja. Hi ha poques excepcions per a no usar-la: per prescripció mèdica, en realitzar esport a l'aire lliure o qualsevol activitat incompatible amb aquesta.

Catalunya, Balears, Canàries, Cantàbria o Galícia també s'han mostrat en contra que la màscara s'use a les platges “quan s'està prenent el sol”, per la qual cosa els seus executius descarten, ara com ara, multar als qui no la porten posada en eixe supòsit.