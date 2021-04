Los libros sobre racismo y sobre temas LGBT son los más censurados en EEUU

Los libros relativos al racismo, la discriminación por motivos de raza, la justicia racial y el movimiento Black Lives Matter están junto a los de temática LGBT entre los que fueron censurados de alguna manera en EE UU en 2020, según la Asociación de Bibliotecas del país.

La ALA (American Library Association) publicó como todos los años por estas fechas su lista de libros retirados de las estanterías o con acceso restringido, entre otras maneras de censurarlos, lo que denomina "libros cuestionados".

Son libros que abordan temas "controvertidos", explica la puertorriqueña Loida García-Febo, que fue presidenta de ALA y hoy encabeza un comité relativo a la mujer en esa entidad.

La buena noticia del 2020 es que hubo menos "cuestionamientos". Como los que más piden censurar libros son los padres con hijos en edad escolar quizá el descenso se debió al confinamiento y el cierre de las clases durante la pandemia, apunta García-Febo.

Según el informe que elabora la Oficina de Libertad Intelectual (OIF) de ALA, hubo 273 "cuestionamientos" de libros y materiales impresos, mientras en 2019 fueron 566.

Los diez libros más cuestionados

El número uno de la lista es "George", de Alex Gino, un libro de temática LGBT que fue cuestionado, prohibido y restringido por considerar que no refleja "los valores" de la comunidad.

El segundo "Stamped: Racism, Antiracism, and You", de Ibram X. Kendi y Jason Reynolds, corrió igual suerte debido a comentarios públicos de sus autores, incluir menciones a incidentes de una manera sesgada y no contemplar el racismo en general, según el informe.

"Something Happened in Our Town: A Child's Story About Racial Injustice," un libro ilustrado de Marianne Celano, Marietta Collins y Ann Hazzard, utiliza "un lenguaje que divide" y promueve opiniones en contra de la Policía según los que pidieron censurarlo.

Entre los libros "cuestionados" por motivos raciales está un clásico, "To Kill a Mockingbird" (Matar a un ruiseñor) de Harper Lee, en este caso alegando el uso de epítetos raciales y que el hecho de que el personaje principal sea blanco -un abogado que defiende a un afroamericano acusado de violación de una mujer blanca- tiene un efecto negativo en los estudiantes.

Dos libros de autores consagrados, "Of Mice and Men" (De ratones y hombres) de John Steinbeck, por estereotipos raciales, y "The Bluest Eye" (Ojos azules) de Toni Morrison, por contenido sexual explícito, están en la lista de OIF correspondiente al año pasado.

"All American Boys," de Jason Reynolds y Brendan Kiely; "Speak" de Laurie Halse Anderson; "The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian", de Sherman Alexie, y "The Hate U Give", de Angie Thomas, también están en la lista de los 10 más cuestionados.

Bibliotecas y Covid-19

Con motivo de la Semana Nacional de las Bibliotecas, ALA publicó un informe sobre cómo afectó la covid-19 a las bibliotecas y cómo se resolvió una situación sin precedentes para seguir funcionando pese a su cierre físico y suplir el vacío producido por el cierre de las librerías.

En el informe de destaca el papel que jugaron las bibliotecas para salvar la brecha digital y ayudar a familias, comunidades de bajos recursos o marginales, estudiantes y habitantes del medio rural en las interacciones y el aprendizaje digital.

También señala que los bibliotecarios debieron luchar contra desinformación y la información falsa en tormo a la covid-19 y la xenofobia, "especialmente chinofobia (fobia a lo chino)" que despertó.

A lo largo de 2020 debieron responder a mala información sobre las vacunas, el censo, el Movimiento "Black Lives Matter" (La vida de los negros importa) y la elecciones presidenciales en EE UU, agrega.