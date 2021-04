'The Dancer' ve la luz con una queja generalizada: "Más baile y menos público"

Varias cadenas apostaron por vestirse de estreno este lunes: Telecinco con El precio justo y La 1 con The Dancer. Antes de saber qué propuesta fue mejor recibida por la audiencia, en las redes se puede atisbar qué gustó más y qué menos de cada programa.

En el caso de The Dancer, el papel de Ion Aramendi como presentador fue bastante alabado, pero hay algo que no se perdona: pese a tratarse de un concurso de baile, algunos consideran que no se le da suficiente importancia y la realización no es la correcta, por lo que se pierden los detalles de las coreografías.

"Imposible disfrutar del baile en este programa. Cada dos segundos cambian de plano. Cerca, lejos, ángulo, cara... No puedes seguir una coreografía. Y lo peor es que la mitad de la canción están enfocando al público o a los capitanes", ha comentado un usuario.

El formato comparte mucho con Got Talent (Telecinco), un programa en el que se enfoca continuamente al público y se observa sus reacciones, algo que en The Dancer no se ha recibido igual de bien. Lola Indigo, Rafa Méndez y Miguel Ángel Muñoz son aquí los encargados de seleccionar a los candidatos.

Las candidaturas empiezan con un bailarín o grupo que llegan a las instalaciones y son recibidos por una recepcionista que les pregunta sobre su historia personal y profesional, y de ahí pasa n a bailar en una gran habitación con un espejo. Detrás del objeto hay 240 personas viéndoles y, si a la mayoría de ese público le gustan los bailarines, se abre y pasan a ser concursantes. Además, la actriz Sandra Cervera se estrena como presentadora en una primera entrega en la que ha destacado la visibilidad e inclusión, por ejemplo, con una bailarina sorda.