Paula sorprende a Arturo Valls con su apodo en '¡Ahora caigo!': "Me llamo Cerdilover"

Muchos de los concursantes de ¡Ahora caigo! prefieren usar el apodo por el que les conocen en su familia, pueblo o lugar de trabajo que por su nombre real, pero este lunes Paula dejó a todos con la boca abierta con el suyo.

"Bueno... Empezamos bien, ya verás...", comentó Arturo Valls tras realizar Marta la elección de la primera rival del día. "Hola, me llamo Paula, pero me conocen como Cerdilover", afirmó la concursante.

Ante la cara de sorpresa del presentador y de su rival, la joven se explicó: "Soy la Cerdilover de España. Está mi cerda del alma que se llama Marisol, y ahora tengo otro cerdito nuevo que se llama Vainilla, pero tengo muchos más".

Arturo Valls, en '¡Ahora caigo!'. ATRESMEDIA

Valls quiso saber dónde vivía: "En un pueblo de Segovia y mi afición es la agricultura, me encantan los tractores, las cosechadoras... pasarme el día en el campo", le respondió Cerdilover.

También comentó que "soy una adicta al café, no sé las cafeteras que tengo porque me tomo unos doce al día". Con el premio afirmó que "me gustaría llevarme a mi novio de monterías por el mundo y comprarme un caballo".

Al final no consiguió eliminar a Marta de la trampilla central tras no saber responder con qué príncipe de Mónaco se casó Grace Kelly en 1956 (Rainiero III), por lo que Cerdilover cayó por la suya sin poder llevarse el premio.