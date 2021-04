Rocío, en 'First dates': "Espero que mi caballero venga con dos cajas de cervezas"

"Espero que a mi cita venga mi caballero con su caballo y que en el lomo traiga dos cajas de cervezas". Así comenzó su presentación Rocío este lunes en First dates, con las ideas muy claras.

La sevillana comentó que "me da igual el físico, el tipo de hombre que busco es el que me llena". Y añadió que "el único requisito que pongo es que no sea más bajo que yo, con eso no puedo".

Su cita fue Antonio, que se definió como "una persona normal como marcan los cánones actuales". El coordinador de call center le comentó a Carlos Sobera que "me considero muy divertido y un poco loco".

Ya en la mesa preparados para cenar, fue donde el sevillano le comentó a su cita que "nunca me he casado ni tengo hijos", algo que también destacó ella: "Yo tampoco tengo niños".

Antonio y Rocío, en ‘First dates’. MEDIASET

Pero si hubo una característica de Antonio que sorprendió a Rocío fue que era muy divertido: "Te veo como una persona tranquila y seria, no me cuadra", pero él le contestó que "soy el tío más cachondo que te puedas echar a la cara".

La velada transcurrió con normalidad, donde se contaron cada uno un poco de su vida, y en la decisión final, Antonio sí que quiso tener una segunda cita con Rocío: "Tenemos mucho que explorar y conocernos", pero la sevillana solo quiso volver a quedar "como amigos".