Erik, con la confianza por las nubes en su cita de 'First dates': "Me miro al espejo y..."

Erik llegó este lunes First dates con el ego por las nubes y con la confianza de que conquistaría a su cita si apenas esfuerzo, ya que como él mismo admitió: "Yo me miro al espejo y me follaba".

El tarraconense comentó en su presentación la razón de su afirmación: "Soy una persona que me lo trabajo en el gimnasio cada día. Es como si tienes un Ferrari en la puerta de casa y lo tienes tapado. Lo que haces es enseñarlo. Pues yo, lo mismo".

Pero el mozo de almacén le reconoció a Lidia Torrent que, pese a todo, "me ha ido muy mal en el amor. Mi expareja es la madre de mi hijo y la quiero como tal, pero he sido muy golfo".

"Día sí y día también debo de tener sexo, lo necesito", admitió Erik, que señaló que "quiero encontrar otra vez el amor en una chica que sea parecida a mí: Que le guste el fitness, buena dieta, simpática, graciosa...".

Su cita fue Sana, una brasileña que comentó: "No tengo problema a la hora de ligar, los chicos vienen solos. Cuando salgo, lo tengo que hacer perfecta porque, si no llamo la atención, me quedo en mi casa".

El joven hizo repaso de sus conquistas: "He estado con colombianas, alemanas, francesas... pero nunca con una brasileña". Mientras que ella señaló que "yo sí que he estado con chicos españoles".

Durante la cena vieron que coincidían en multitud de temas, y se tomaron en el postre en el privado para conocerse un poco más en profundidad, tanto que terminaron besándose: "Me gusta que me mira a los ojos cuando me habla", afirmó Sana.

Sana y Erik, en ‘First dates’. MEDIASET

Al final, Erik sí que quiso tener una segunda cita con la brasileña porque "me ha gustado mucho su manera de ser y que es muy guapa". Ella, por su parte, también quiso volver a quedar con el tarraconense: "Me parece un chico muy natural".