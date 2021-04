María Galiana, en 'El hormiguero': "A lo mejor me vacunan antes en 'Cuéntame' que en la vida real"

María Galiana fue la primera invitada de El hormiguero tras las vacaciones de Semana Santa. La actriz acudió este lunes al programa de Antena 3 para presentar su obra El Abrazo, que representa en el Teatro Bellas Artes de Madrid.

Pero uno de los personajes más reconocidos de Galiana es su papel de Herminia, la abuela de la familia Alcántara, en Cuéntame cómo pasó: "Mi contrato principal es con el teatro porque ya hemos terminado de grabar la temporada en la serie", comentó.

"Igual te vacunan antes en Cuéntame que en la vida real", señaló Pablo Motos, provocando las carcajadas de su invitada y del público. "A lo mejor... porque todavía no me han vacunado con casi 86 años", respondió la actriz.

Galiana destacó que "será porque ya he pasado el coronavirus, concretamente en febrero de 2020. Estaba ensayando otra función de teatro que íbamos a estrenar el 5 de marzo y unos días antes me fui a comer con mi médico de cabecera, que también somos amigos".

"Al día siguiente me llamó su mujer para decirme que le habían detectado la covid y que me iban a llamar de Sanidad. Me dieron unas pautas y que les llamara si empeoraba", comentó. "Pensé: Pues habrá que morirse...", añadió entre risas.

El presentador quiso saber si pasó miedo al tener el virus, pero Galiana le contestó que no "porque a esta edad tienes poco miedo, total, para cuatro o cinco años que me quedan... que más me da".

Antes profesora que actriz

El valenciano también quiso recordar el pasado como profesora de Historia de su invitada: "No fui un coladero, pero procuré que los alumnos aprobaran porque hacía muchas recuperaciones".

"Creo que los alumnos hoy piensan que las clases son aburridas, la tecnología se tiene que imponer y hay que aprender otro modo, el hecho de hablar no basta", comentó sobre la docencia actual.

Motos también quiso saber cómo actuaba cuando algún alumno le caía mal: "Me enorgullezco de haber dado sobresaliente al que peor me caía de la clase. He pasado por encima de mí misma muchas veces", aseguró la invitada.

También destacó que "Recuerdo a unos alumnos más que otros. Tuve un alumno al que recomendé que fuera escritor porque estaba empeñado en ser médico y yo sabía que escribía muy bien. Consiguió ser médico, pero un día me llamó para pedirme que le hiciera el prólogo de su primera novela... y ya lleva unas cuantas mientras sigue ejerciendo de doctor en un pueblo de Sevilla".