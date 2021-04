Ayuso pide a los ciudadanos que "vayan a votar" el 4-M para que no se pierda "nuestra forma de vida" en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este lunes a los ciudadanos que acudan a las urnas a votar el próximo 4 de mayo para que no se pierda "nuestra forma de vida" en la región.

“Tal y como está conformada la política y los bloques, lo que sí que quiero decirle a todos los ciudadanos es que quienes no quieran perder el sentido político que nos hemos dado en Madrid y nuestra forma de vida aquí, y quienes apuesten por las políticas liberales que nosotros defendemos, que no se relajen y que vayan a votar el 4 mayo”, ha subrayado la candidata.

En este sentido, Ayuso ha recordado que es un día no lectivo pero laborable, como lo es hoy, “y la vida sigue y no pasa nada”. “Por tanto yo estoy convencida de mucha gente va a ir a las urnas y nada me gustaría más que una altísima participación”, ha indicado.

Sobre la decisión de la Junta Electoral de avalar la candidatura del PP, ha destacado: “La justicia vuelve a darnos la razón como también lo ha hecho cuando convoque elecciones y mis adversarios lo intentaron impedir”.

“Estando todo correcto comos sabemos que está, solamente pedir la confianza de los ciudadanos y que voy a trabajar hasta el momento, dejándome la piel por Madrid y por España”, ha insistido.