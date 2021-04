Mariah Carey 'da la nota' al vacunarse contra el coronavirus: "Son los efectos secundarios de la vacuna"

"Ya sabéis cómo soy y hablo para no pensar". Son las palabras que la cantante Mariah Carey dedicaba a sus fans antes de vacunarse contra el coronavirus; momento que capturó en un vídeo compartido en redes sociales.

Y es que, durante la inoculación de la primera dosis de la vacuna, la cantante no solo habló por los codos demostrando su nerviosismo, sino que ofreció un grito, o nota alta, al más puro estilo de la soprano. Concretamente, entonó un "G6", según aseguró luego en un tuit en el que bromeaba relacionando esa reacción con un "efecto secundario de la vacuna".

Vaccine side effect: G6 🎵 pic.twitter.com/YcQBpgSCRH — Mariah Carey (@MariahCarey) April 3, 2021

Como bien señalaba la intérprete de 'All I Want For Christmas Is You' en el vídeo, su forma de evitar la inquietud es no parar de hablar. Y así lo hizo. "Están teniendo una conversación de médicos y aquí estoy yo, feliz y un poco nerviosa por esta primera inyección. Les estoy distrayendo de hacer su trabajo, pero ya sabéis cómo soy y hablo para no pensar. Aquí estamos, después de aquella primera publicación en la que me lavaba las manos con Ron y Roe en Nueva York, donde intentaba animar a la gente a que estuviera segura. Sabéis que estamos todos juntos en esta batalla", aseveraba la cantante, animando a sus seguidores a hacer lo mismo "en cuanto puedan".