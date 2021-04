Así suenan las dos canciones inéditas de Álex Casademunt

Ha pasado algo mas de un mes desde que la vida de Álex Casademunt llegara a su fin después de un terrible accidente de tráfico. La velocidad, tal y como informaron fuentes oficiales de la investigación a 20minutos, pudo haber sido la causante del choque frontal que terminó con la carrera del cantante y que dejó huérfana a una niña de tres años.

Desde entonces, la familia intenta sortear los recuerdos gracias al apoyo desinteresado de fans y seguidores que, cada día desde su partida, envían mensajes de condolencia y preocupación.

Muchos de ellos preguntan también sobre el disco de canciones inéditas que Casademunt grabó antes de morir y que, en contra de todo pronóstico, seguirá sin publicarse por expreso deseo de la familia. No están preparados para la promoción y el impacto que puede tener escuchar sus canciones por todos los medios.

Dos de las canciones, a las que ha tenido acceso este periódico, son el fiel reflejo de una vida luchando por el amor romántico y por librarse de los problemas. En una, la más armoniosa y vital, Álex dice conocer la alegría cuando afirma: "He estado triste más veces de las que debería, pero ya basta, te juro que ya no me basta que una mentira puede destrozar el resto de verdad"; y da un grito de esperanza a quienes atraviesan por momentos complicados: "Basta, las mañanas son claras, ya no basta nada más".

En la otra, una balada de giros emocionantes, Casademunt canta a ese amor que se termina pero al que se aferra para seguir viviendo: "Te vas y ya no queda más remedio, solo dame una oportunidad, por favor", dice la letra repetidamente. Dos obras de arte que, cuando se hagan públicas, harán llorar, tal vez por lo premonitorio de su mensaje, tal vez por ese talento que no todos supieron ver.