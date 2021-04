El Ayuntamiento derruirá el edificio de Correos para alinear calles y mantener el uso dotacional si lo adquiere

En declaraciones a los periodistas, el alcalde ha insistido en que el Ayuntamiento "no se plantea ningún tipo de especulación" ni de "recalificación" de suelos en esta zona, de modo que el área liberada se usará para dotar de "equipamiento" una de las zonas de acceso a Cuatro Calles para "enriquecer" el espacio, incluso a costa de renunciar "a gran parte del volumen actual".

No obstante, aunque el Ayuntamiento ya ha presentado a Correos una oferta por más de un millón de euros para hacerse con el edificio y los suelos, aún no ha definido qué uso concreto dará a la zona. "Hablar de un equipamiento concreto me parece un poco precipitado", ha dicho Fernández-Pacheco.

El alcalde considera que el actual inmueble, sin uso desde 2011, "viene causando muchísimos problemas a los vecinos del centro y a la imagen comercial de la zona", sentido en el que durante los últimos años se han efectuado "muchísimos requerimientos, órdenes de ejecución" y sanciones a través de Urbanismo. "Lo cierto es que algunas veces se han producido limpiezas esporádicas del edificio, pero sigue en estado ruinoso y no nos podemos permitir eso durante más tiempo", ha valorado.

El Ayuntamiento de Almería ya ha trasladado oficialmente su interés en la adquisición del inmueble mediante un procedimiento negociado, y por el precio resultante de la valoración municipal, que tasa el edificio en 1.187.771,70 euros frente al precio de venta de 1.756.500 euros propuesto por Correos.

Según el Ayuntamiento, la calificación urbanística como servicio dotacional público "habilita al municipio para su adquisición mediante expropiación, de oficio o solicitud de los propietarios". En este sentido, la concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella espera que esta fórmula suponga "el último recurso" ante el "interés que existe por ambas partes" para solucionar definitivamente la situación del edificio.