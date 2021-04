La subdelegada apela a la responsabilidad ante posibles aglomeraciones en Andújar en las fechas romeras

Lo ha hecho tras presidir junto con el alcalde de Andújar, Francisco Huertas, la junta local de Seguridad Ciudadana celebrada para analizar la situación de seguridad del municipio con motivo de las restricciones sanitarias, derivadas de la crisis del Covid-19, y establecer un dispositivo de coordinación tras la cancelación de la Romería de la Virgen de la Cabeza.

Madueño ha incidido en que "debemos evitar cualquier tipo de concentración de personas que pueda desembocar en un aumento de los contagios" y ha subrayado que "la prioridad ahora mismo es la salud y no podemos permitirnos dar ningún paso atrás, con respecto a la lucha contra el covid-19".

Ha insistido en la importancia de seguir todas las recomendaciones sanitarias y cumplir con las medidas de seguridad adoptadas para la contención del covid-19, ya que "es responsabilidad de todos y de todas cumplir las normas y las medidas vigentes, en materia de sanidad y prevención".

También, la subdelegada ha agradecido a la junta de gobierno de la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Santísima Virgen de la Cabeza de Andújar "la decisión de suspender la Romería en su momento, un gesto que denota responsabilidad y prudencia, y que se une a los que también se han llevado a cabo por parte del Ayuntamiento de Andújar, la Federación de Peñas Marianas y Romeras y la Asociación de Anderos de María".

Con respecto al dispositivo que se va a establecer, la representante del Gobierno de España en Jaén ha subrayado que "las Fuerzas de Seguridad continuaran en su labor para hacer cumplir la normativa y las medidas de seguridad con aún más especial ahínco, si cabe, en las fechas señaladas para el municipio de Andújar y para nuestra provincia". Madueño ha advertido de que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad serán "estrictos" en el cumplimiento de la normativa dictada por la autoridad sanitaria.

Por su parte, el alcalde de Andújar, Francisco Huertas, ha llamado a "la responsabilidad de toda la ciudadanía iliturgitana y de toda la provincia" porque "aunque este año no estemos confinados en nuestros balcones, no es el momento de celebrar la romería porque no hay romería en Andújar".

Finalmente, la subdelegada ha destacado el clima de colaboración entre las distintas administraciones, asegurando que hay que "continuar unidos, instituciones y ciudadanos, en el cumplimiento de la normativa y en el esfuerzo colectivo, con rigor y compromiso" porque solo de esta forma se conseguirá "frenar al virus y reducir la cifra de contagios".