Cataluña pide un margen de hasta 72 horas para decidir si hay que endurecer las restricciones

El secretario general de Salud, Marc Ramentol, ha afirmado que se tiene que dejar un margen de 48 a 72 horas para ver si hay que endurecer las restricciones después de Semana Santa.

"Los indicadores no aumentan pero se mantienen estables. Esto no son para nosotros buenas noticias y tendremos que dar cierto tiempo por no tomar las decisiones en caliente", ha reconocido Ramentol en declaraciones a Catalunya Ràdio.

"Nos vienen días asistencialmente complicados", ha avisado el secretario general de Salud, que ha puesto el foco en el goteo al alza de ingresos a la UCI (431 pacientes).

En paralelo, Ramentol ha hablado de la franja de población de 65 a 70 años y ha avanzado que "seguramente serán los que se vacunarán con dosis de Janssen".