Coronavirus.-La Policía Local eleva en Semana Santa 192 propuestas de sanción por incumplir las medidas

En concreto, en la primera jornada del viernes, fueron 12 las denuncias. A partir del siguiente sábado, 27 de marzo, se han tramitado 100 expedientes sancionadores por no respetar la limitación de movilidad nocturna, entre las 23,00 y las 6,00 horas; 18 por no usar mascarillas; tres por vulnerar el cierre perimetral entre provincias; cuatro por no respetar la distancia interpersonal; y dos por fumar sin distancia dentro de establecimientos.

Además, se suman 53 por otras situaciones que han supuesto un incumplimiento de las normas establecidas por las autoridades sanitarias andaluzas, como celebrar reuniones con más miembros de los permitidos, tanto en la calle como en establecimientos de hostelería.

Las patrullas de la Policía Local, que se han desplegado por todo el casco urbano, con especial atención a la zona centro y otros puntos de concentración de personas y negocios hosteleros, también han detectado cinco positivos por consumo de alcohol al volante, más uno por drogas, y han intervenido en ocho accidentes, aunque de escasa consideración.