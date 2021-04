De broma a bulo: cuidado con los contenidos satíricos, de humor e inventados que se difunden como reales

¿Quién no se ha creído alguna vez una broma que le ha hecho alguien? Suele pasar más de lo que creemos y no sólo en el Día de los Santos Inocentes. De hecho, en Maldita.es ya hemos desmentido decenas de contenidos satíricos que terminaron moviéndose como si fueran reales.

Es el caso de un contenido que se ha movido en los últimos días en el que se atribuye a la ministra de Igualdad, Irene Montero, unas afirmaciones que decían que “el heteropatriarcado nos roba una hora de descanso al colectivo femenino”.

Bulo sobre Irene Montero Cedida

Sin embargo, es un bulo que Irene Montero haya calificado el cambio de hora “como un acto machista” o que haya afirmado que “el heteropatriarcado nos roba una hora de descanso al colectivo femenino”. No hay rastro de esta declaración más allá de la imagen que se comparte y el autor es el perfil “Cuñao Chepa”, una página de Facebook que se define como “arte y entretenimiento” y que añade en su descripción “humor reverente para personas inteligentes”. Igualmente, desde el equipo de prensa de Irene Montero afirman que esa declaración es “falsa”.

La ministra de Igualdad no es la única que ha sido objeto de un bulo que se ha difundido a partir de un contenido de una web satírica o de humor. El pasado año, en pleno confinamiento por el coronavirus, la web La Voz del Becario difundió un contenido que aseguraba que Pedro Sánchez había agradecido en un discurso los aplausos "que los españoles le dan cada día a las 20:00”. Esta web, una vez más especificaba en su aviso legal que "es un sitio web de humor cuyo fin es el entretenimiento" y que su contenido "es ficción en todos los casos y no se corresponde con la realidad".

Bulo sobre Pedro Sánchez Cedida

La historia de Batman que se publicó en una web de contenido inventado y ahora se comparte como real

También ha circulado la fotografía de un hombre con barba y una máscara con mensajes que aseguran que se trata de Bill Smith, supuestamente la persona real en la que está inspirado el personaje de ficción Batman. Otro bulo. El contenido se publicó en una web de contenido inventado y ahora se comparte como real.

Como decimos, la historia fue publicada junto a la foto hace más de cuatro años en la web Suffolk Gazette, que en su aviso legal dice "Suffolk está lleno de historias extrañas y maravillosas, y nuestros cuentos explotan a través de las redes sociales y son repetidos por crédulos medios de comunicación (...). Únete a nuestra vibrante página de Facebook para las actualizaciones y la consiguiente hilaridad cada vez que alguien comenta después de creer en algo que hemos escrito".

La web satírica que aseguraba que el papa Francisco había cancelado la Biblia y “propuesto un nuevo libro”

La web satírica que aseguraba que el papa Francisco había cancelado la Biblia y “propuesto un nuevo libro” Cedida

Algunas de estas publicaciones pueden parecer inverosímiles a primera vista, no obstante, si se comparten como reales, pueden hacer que muchas personas las den por relaes. Es el caso de un contenido que se ha compartido en Facebook y que afirma que el papa Francisco "cancela la Biblia" por estar desactualizada y "propone crear un libro nuevo". Pero, como decimos, es otro bulo que sale de otra web satírica que lo publicó en 2017 y se comparte como si fuera real.

Tanto el titular como el texto de este contenido, publicado originalmente por la web Haynoticia.es es prácticamente el mismo que el que se está compartiendo en redes sociales, del que sólo han cambiado algunas palabras como por ejemplo "anticuada" por "desactualizada" o "altos cargos" por "altas personalidades".

En este caso, la web también indicaba que se trataba de una página "de humor cuyo fin es el entretenimiento" y aseguraba que el contenido que difunden "es ficción y no se corresponde con la realidad". No obstante, el problema está, como decimos, cuando se comparte el texto por redes sociales y no podemos comprobar de dónde proviene.

Si te llega alguno de estos contenidos fíjate si lo comparte una página web de humor, satírica o de contenido inventado o si las imágenes llevan alguna marca de agua o nombre que te indique quién es el creador. Sin embargo, como decimos, no siempre ocurre así, por lo que, si tienes dudas y quieres que lo verifiquemos, puedes enviárnoslo a nuestro servicio de chatbot (+34 644 22 93 19)