El gobierno local confía en tener esta semana "el acuerdo suficiente" para aprobar el presupuesto 2021

Así lo ha destacado la concejal en una rueda de prensa para informar de la Junta de Gobierno Local junto al delegado de Presidencia y Seguridad, Miguel Ángel Torrico (PP), en la que, entre otros puntos, se ha acordado interponer un recurso de reposición contra la resolución de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta en el procedimiento de pérdida de derecho al cobro y reintegro de la subvención concedida al Consistorio para la realización del Plan Turístico de Grandes Ciudades.

En este sentido, Albás ha defendido que se ha trasladado a la Junta de Andalucía que las acometidas llevadas a cabo en el convento Regina iban "dirigidas a potenciarlo turísticamente", después de que el Gobierno regional reclame 170.000 euros de dicha actuación.

Y es que, según ha agregado, "una cosa es que estuviera en proceso de resolución el contrato, pero la realidad es que esos 170.000 euros iban destinados a acabar una obra en el convento Regina que tenía un presupuesto de más de un millón de euros y se ha ejecutado muy poco", pero "hay que pelear y argumentar lo que estimamos conveniente", ha subrayado la edil.

Al respecto, ha comentado que "la Junta estimó oportuno que ese importe había que devolverlo, no así con el Templo Romano, que tenía una ejecución del 60%", a la vez que "hicieron una transferencia de un importe determinado para llevar a cabo otro tipo de actuaciones que, desafortunadamente, por el Covid no se pudieron llevar a cabo, como en la luminaria del Puente Romano y el Alcázar de los Reyes Cristianos", ha citado.

Mientras, la delegada de Turismo ha asegurado que están trabajando en el nuevo plan turístico, aunque ha precisado que "hasta que no se resuelva definitivamente el anterior Plan Turístico de Grandes Ciudades de forma oficial y con una asistencia técnica no se puede llevar a cabo". En él confía en "reflejar las necesidades reales que tiene la capital y que estén contenidas cosas realizables, para no encontrarse con situaciones como se ha dado el caso del Templo Romano o del convento Regina, que no se han podido acabar".

También en la Junta de Gobierno se ha tomado conocimiento de delegar en la edil María Luisa Gómez Calero el ejercicio de las atribuciones en materia de Casco Histórico, al tiempo que se ha aprobado el expediente de contratación de la obra de adaptación para la Casa de Acogida.