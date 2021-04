Cáceres registra una Semana Santa con un 'impacto importante' en la hostelería debido al turismo regional

Debido al cierre perimetral de las Comunidades Autónomas y al cierre de fronteras con Portugal, la capital cacereña no ha registrado las cifras de otros años pero "sí hemos visto la ciudad animada" y se han registrado colas en los propios centros turísticos y en los templos para ver las imágenes que las cofradías han expuesto.

Villar ha felicitado a las cofradías por la gestión que se ha hecho y por el cumplimiento de los aforos y las medidas de seguridad en las iglesias y las ermitas. "Ha sido un manera de trabajar modélica", ha dicho el concejal, que ha insistido en que "a pesar de la gran afluencia de público que quería conocer las tallas, se ha hecho de una manera segura", por lo que ha felicitado a las cofradías "por el buen trabajo".

En este sentido, el presidente de la Unión de Cofradías Penitenciales, Santos Benítez, ha agradecido el "esfuerzo" que las hermandades han hecho al abrir los templos y exponer las imágenes al público dentro de esta Semana Santa "especial" en la que se ha podido disfrutar de estas tallas, a diferencia de la Pasión de 2020 en la que el confinamiento domiciliario impidió cualquier celebración.

"Este año hemos podido disfrutar de un ambiente cofrade dentro de las iglesias con todas las medidas de seguridad", ha recordado Benítez, que ha destacado que los visitantes que han llegado a la ciudad, fundamentalmente extremeños, "se han quedado impresionados de cómo estaban estas imágenes expuestas para su veneración en los templos".

Benítez también ha agradecido a todos los que se han implicado en la organización de las visitas guiadas y de las actividades culturales que han acercado el ambiente cofrade a la ciudadanía, como los conciertos que han ofrecido la Banda de la Diputación y la Banda Municipal que colgaron el cartel de completo.

"La ciudad y los visitantes han podido disfrutar del ambiente cofrade con la esperanza de que el próximo año se celebren las procesiones", ha dicho el presidente de la Unión de Cofradías que ha recordado que en 2022 serán 24 los desfiles procesionales de la Semana Santa Cacereña con el debut de la Cofradía de Jesús Despojado, que está a la espera de poder salir a la calle por primera vez.

Y es que, además de la nueva cofradía, la Semana Santa cacereña ha dejado pendiente la celebración del décimo aniversario de su nombramiento como Fiesta de Interés Turístico Internacional, que se ha cumplido este 2021, y que se conmemorará después del verano con una serie de actos que buscarán la implicación de la ciudadanía.

CIFRAS OFICIALES

En cuanto a las cifras de turistas que han llegado a la ciudad esta Semana Santa, Villar ha insistido en que los datos oficiales de visitantes a la ciudad son las que determina el Instituto Nacional de Estadística (INE), ya que las que se ofrecían hasta ahora "no tenían mucho que ver con la realidad" al computarse las visitas a los centros turísticos.

No obstante, sí ha aclarado que el ayuntamiento de los datos de los que podría disponer son del número de personas que pasan por la Oficina de Turismo pero "seguirán siendo personas que pasan por la Oficina de Turismo y no el número de visitantes total", ha recalcado, ya que "no tienen el valor estadístico" de las pernoctaciones registradas en los hoteles o el número de turistas que ha llegado a la ciudad en estos días.

Estos datos no están computados todavía, según ha dicho el edil, que ha insistido en que los datos "fiables" y "computables" son los que registra el INE a raíz de las cifras que ofrecen los propios empresarios hoteleros sobre las ocupaciones de sus establecimientos.