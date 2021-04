El 'pack' de 110 pastillas de lavavajillas de Finish, al 30% en Amazon: cómo conseguirlo por menos de 17 euros

Hacer la compra es, casi, un deporte de riesgo. No solo hay que estar al tanto de todo lo que hace falta para el buen funcionamiento de nuestra casa, sino que hay que intentar ahorrar al máximo y encontrar las mejores ofertas para que, al final de mes, podamos disfrutar con holgura de pequeños caprichos que no comprometan la economía doméstica. Por ello, son muchos los que rastrean descuentos y rebajas online con los que adquirir algunos de los básicos más demandados a mejores precios para ahorrar un poco en la lista de la compra. Y Amazon es uno de los ecommerces que más suelen ayudar en esta tarea.

El gigante de las compras online suele publicar ofertas variadas en productos de limpieza a las que rara vez podemos decir no; sobre todo si está sujeta a alguna de las marcas de confianza por las que solemos apostar. Sirva de ejemplo la que hemos encontrado desde 20deCompras para los que no pueden vivir sin pastillas para el lavavajillas: el pack de 110 de All in One Max, de Finish, con más de 14.000 valoraciones, está ahora un 28% más barato. De este modo, la unidad sale por menos de 20 céntimos y el conjunto puede ser tuyo por 16,45. ¿Te animas a ahorrar en la lista de la compra?

Pack ahorro 110 pastillas Finish Powerball All in 1 Max para el lavavajillas. Amazon

Este pack incluye 110 pastillas de Finish Poweball All in 1 Max que nos ayudarán hasta con las manchas más difíciles y hasta con las aguas más duras. Además, incorporan una acción desengrasante que contribuye a eliminar los restos de comida más incrustados, para que no tengamos que aclarar ningún plato o pieza de vajilla antes de introducirlo en el lavavajillas. También lo consigue por su efecto triple acción que consta del power gel para los residuos más difíciles; la powerball, para eliminar hasta los restos de horno; y las microesferas limpiadoras que penetran y levantan los alimentos pegados. Asimismo, cuenta con acción a temperaturas bajas para que no tengas que derrochar energía.

¿Y para limpiar el lavavajillas?

Aunque las pastillas son fundamentales para conseguir los mejores resultados en nuestra vajilla, también es importante prestarle atención al estado del lavavajillas, para evitar que se acumule la cal y la suciedad y que esto impida su correcto funcionamiento. En Amazon también han rebajado el líquido limpiamáquinas de Finish para conseguir un electrodoméstico limpio y alargar así su vida útil. Es recomendable realizar este tratamiento aproximadamente una vez al mes para mantener a la cal a raya y las tuberías limpias.

