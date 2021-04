Estamos en la única provincia de Galicia que no se asoma al mar. Ourense es la del interior. Y frondosa, como demuestran la Reserva de la Biosfera del Área de Allariz, destacan los Parques Naturales de Serra do Xurés, do Invernadeiro y Serra da Enciña da Lastra.

La Ribeira Sacra y la Vía de la Plata son algunas de las rutas que descubren el patrimonio cultural de esta tierra rica en aguas termales. Existen muchos sitios donde el viajero puede probar las propiedades terapéuticas de sus manantiales bañándose al aire libre.

Esta que proponemos es una guía de viaje para una ruta en coche por Ourense, ruta que empieza en la capital...

Ourense

. WIKIPEDIA/Lansbricae

El río Miño ha determinado la actual fisonomía de la capital orensana. El mejor ejemplo del legado romano es “a ponte vella” (el Puente Mayor), aunque del primitivo puente romano sólo se conservan algunos sillares. Hay que visitar las Burgas, fuentes de aguas termales que han dado fama a Ourense. La más antigua es la de Arriba, del siglo XVII.

La Ciudad Vieja conserva algunos de los más importantes monumentos: la porticada plaza Mayor (en la imagen de arriba), el edificio del Ayuntamiento, el antiguo Palacio Episcopal (hoy Museo Arqueológico) y la iglesia de Santa María Madre.

. WIKIPEDIA/Lansbricae

Sobre el casco histórico se alza la torre del reloj unida a la Catedral de San Martiño (foto superior). Este templo catedralicio, consagrado en 1188, fue construido entre los siglos XII y XIII. En este bello entorno de calles y plazuelas están el palacio de Oca-Valladares, la iglesia de Santa Eufemia y el convento de San Francisco.

Salimos de Ourense por la A-52 en dirección Oeste. La dejamos a la altura de Arrabaldo, donde saltamos a la N-541, hasta llegar...

Carballiño

El Templo de la Veracruz, que fusiona trazas bizantinas, prerrománicas, románicas y góticas, es el símbolo de la localidad. Otros puntos de interés son el yacimiento castreño de San Cibrán de Las, el Pazo de los Quiroga y Santa Baia de Banga, joya del románico con pinturas murales policromadas. Uno de sus principales atractivos es su condición de estación balnearia. Las aguas termales tienen sus dos principales referentes en las Caldas de Partovia y el Gran Balneario. El Arenteiro concentra playas fluviales, como la del Cuco.

. WIKIPEDIA/Javier Casado Tirado

Volvemos a a N-541 y proseguimos hasta...

Boborás

Forma parte de la comarca O Carballiño. Posee un interesante paisaje, donde se mezclan las vides, los bosques y los prados. De las órdenes religiosas y militares que pasaron por aquí, como las del Santo Sepulcro, el Temple o la Orden de San Juan de Jerusalén, existen huellas en las construcciones, tanto de carácter civil como religioso.

Cogemos OU-0414 hacia el Sur, en dirección a Gonariz. Pasamos esta localidad y salimos a la OU-504. Seguimos hacia el Sur. Enlazamos con la N-120 y llegamos a...

. TURGALICIA

Ribadavia

Antigua sede del Reino de Galicia, eligada stá muy al vino y al pueblo hebreo. Su judería es la más relevante de Galicia, tanto por la importancia que tuvo como por su estado de conservación. La judería se organiza espacialmente alrededor de la plaza de la Magdalena. En sus cercanías, la iglesia románica de Santiago y una larga relación de templos: Santo Domingo, O Portal, San Francisco, Santa María, San Juan... Y, como un vigilante de piedra, el castillo de los Sarmiento (imagen inferior).

. TURGALICIA

Retomamos la A-52, pero ahora hacia Ourense. Cruzamos la capital y salimos por la OU-536 hacia el Este. En Castadón saltamos a la OU-0507. Pasaremos por San Salvador, Pereiro de Aguiar y Cortiñas. Luego pasamos a la OU-0508 hacia el Norte, en dirección a Luintra. Seguimos por esa carretera que nos acerca ya a los...

Cañones del Sil

Estamos en la Ribeira Sacra. Este espectacular cañón, por profundo, ocupa los últimos 35 kilómetros del río hasta su desembocadura en el río Miño, creando laderas que pueden llegar hasta los 500 metros de altura. Para disfrutar de este paisaje desde arriba, nada mejor que el mirador de Los Balcones de Madrid. Es uno de los más famosos de la zona y desde el que te podrás asomar a tan increíbles vistas.

. FLICKR/Amio Cajander

Desde Parada de Sil, cogemos la OU-0605 en dirección a A Teixeira. Después nos desviamos a San Lourenzo de Barxacova y más adelante a A Fábrica da Luz. Así llegamos a la...

Ruta de las pasarelas del río Mao

Esta senda parece sobrevolar el impresionante cañón del río Mao. El sendero, por unas pasarelas de madera elevadas que gozan de hermosas vistas, está formado por dos anillos que se conectan en San Lourenzo de Barxacova. La ruta se puede disfrutar partiendo desde el albergue A Fábrica da Luz para completar sus 16,5 kilómetros, o comenzar en la aldea de San Lourenzo de Barxacova y recorrer sólo el bucle sur, unos 11,5 kilómetros que evitan las pendientes más abruptas.

Volvemos sobre nuestros pasos hasta Parada de Sil. Cogemos la OU-0604 hacia el Sur. Después la OU-536 hacia el Oeste. Por carreteras locales pasamos Alto do Rodicio, Maceda y por la OU-0108 alcanzamos

Allariz

. EP/ARCHIVO

Declarado Conjunto Histórico Artístico, esta localidad aparece entre el paisaje fluvial creado por el curso alto del río Arnoia. La importancia de Allariz durante la Edad Media se refleja en importantes templos prerrománicos, románicos y góticos: San Martiño de Pazó, la Colegiata de Xunqueira de Ambía, el Santuario de Santa Mariña de Augas Santas y las iglesias de Santiago, San Estevo y San Pedro. También, los restos del castillo y los puentes de Vilanova y Frieira. Finalmente, el campo de A Barreira, donde pasear hasta ver su fuente y bellos “cruceiros”.

Y desde el municipio, en sus alrededores...

Reserva de la Biosfera del Área de Allariz

Asinoterapia en la eserva de la Biosfera del Área de Allariz. ROSA VEIGA

Está rodeada por un borde montañoso en cuya parte norte se sitúa el macizo granítico de Allariz. En la comarca hay tres tipos de paisaje de especial interés. Esta variedad de hábitats permite la existencia de una gran diversidad de fauna. Los tres tipos están medioambientalmente interrelacionados. Son las veigas, en los márgenes de los ríos Limia y Antela con vegetación herbácea y de matorral; las touzas, mosaico de prados y zonas cultivadas separadas por masas forestales; y los sebes, bosques mixtos de roble común y rebollo.

Volvemos hasta Gargantós por la A-52 y la dejamos por la AG-31, hacia el Suroeste, si queremos alargar la excursión hasta...

Parque Natural de Baixa Limia-Serra do Xurés

. ROSA VEIGA

Uno de los grandes atractivos de este parque es su variedad paisajística. En cuanto a la vegetación, este espacio se sitúa entre dos grandes regiones de flora europeas: la eurosiberiana, de la provincia atlántica, y la mediterránea, de la provincia carpetano-leonesa. Por ello, la vegetación alterna bosques caducifolios, característicos de las zonas climáticas húmedas, con los de hoja perenne.

Y vuelta a Ourense por la AG-31 y luego la A-52.

Apúntate a la newsletter de '20deviaje' y recibe en tu correo una selección de propuestas para viajar y descubrir la geografía española.