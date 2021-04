No todos los pacientes con cáncer serán priorizados en la vacunación de la covid: estos son los criterios de Sanidad

La quinta y última actualización (por el momento) de la Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España publicada el pasado 30 de marzo por el Ministerio de Sanidad incluye por primera vez la priorización de pacientes oncológicos entre las personas con condiciones de "muy alto riesgo". Sin embargo, no todos los ciudadanos con cáncer serán adelantados en la campaña de inmunización.

Sanidad ha calculado que serán unos 170.000 pacientes oncológicos los que se priorizarán, pero este año la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) estima que serán diagnosticados más de 270.000 nuevos cánceres. ¿Entonces, quiénes entran y quiénes se quedarán fuera en la priorización del Gobierno?

Según la última actualización de la estrategia del Ministerio de Sanidad especifica que serán las personas con un "cáncer de órgano sólido en tratamiento con quimioterapia citotóxica, cáncer de órgano sólido metastásico y pacientes que reciben radioterapia por tumores de localización torácica con riesgo de neumonitis (tumor esófago, radioterapia sobre metástasis pulmonares, etc)". Asimismo, Sanidad incluye entre las personas de "muy alto riesgo" a aquellas que sufran o hayan sufrido una enfermedad oncohematológica en los últimos cinco años o que no esté controlada "y/o ECOC 3-4 y/o neutropenia severa, independientemente del tiempo desde el diagnóstico".

En palabras del presidente de la SEOM, Álvaro Rodríguez-Lescure, esto incluye a toda persona que esté en un "tratamiento activo de quimioterapia o que sufra un cáncer en estado avanzado o metastásico". Esta priorización incluye a los pacientes que "realmente, de una forma muy general, entrañan una mayor morbilidad y mortalidad por covid-19".

¿Quiénes no serán priorizados?

Esto quiere decir que los pacientes que hayan sido diagnosticadas de cáncer pero que no requieran un tratamiento inmunosupresor, no serán de momento priorizados por el Ministerio de Sanidad en la campaña de inmunización contra la covid-19. Sería el caso de, por ejemplo, una mujer con cáncer de mama recientemente diagnosticado pero que está recibiendo un tratamiento hormonal complementario tras una cirugía, que es a base de pastillas y no implica inmunosupresión. Y que, además, no entre en el calendario de vacunación por su edad o por formar parte de otros colectivos priorizados por Sanidad, como el de los empleados esenciales.

También tendría que esperar a que le toque por edad cualquier persona con un tumor diagnosticado pero que se encuentre en fase de revisiones y seguimiento y sin tratamiento activo, como por ejemplo "un cáncer de colon operado hace tres meses que no precisa tratamiento con quimio o radioterapia y no tiene la edad correspondiente para recibir la vacuna". O cualquier persona ya curada de cáncer, que haya superado la enfermedad y no esté en tratamiento.

De los más de 270.000 nuevos cánceres que se prevé diagnosticar este año, "no todos necesitarán quimioterapia"

Y es que, de los más de los 270.000 nuevos cánceres que la SEOM prevé diagnosticar este año, "no todos necesitarán quimioterapia, ni serán metastásicos y muchos se tratarán con fármacos que no son quimioterapia y se curarán con cirugía", explica el también jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital General Universitario de Elche (Alicante).

No partidarios de señalar casos concretos

Con todo, Rodríguez-Lescure defiende que esta propuesta, elaborada tras "mucha discusión" entre las entidades médicas que han colaborado en su elaboración, es "más integradora", pues recuerda que "se había intentado personalizar en los pacientes de cáncer de pulmón pero así se dejaba sin cubrir otros pacientes que requieren quimioterapia, que tienen inmunosupresión, que tienen comorbilidades, que tienen estadios metastásicos y que no son cáncer de pulmón".

"No estábamos por la labor de señalar casos muy concretos" porque, recalca el oncólogo presidente de la SEOM, la prioridad ha de ser vacunar a toda la población. "Yo no puedo priorizar a un paciente de riesgo por encima de otro paciente de riesgo. Me parece complicado. Es imposible medir quién tiene más riesgo de los dos", expone.

Ahora bien, la situación actual de escasez de dosis ha obligado a priorizar grupos poblacionales "con riesgo claramente elevado respecto al basal normal de la población". Esto equivale, en pacientes de cáncer, a la inmunosupresión, que es una condición general de riesgo. "Ahí quedan reflejados los pacientes en tratamiento con quimioterapia y los que tienen un tumor en estado matastásico, que implica un compromiso del estado general y esto implica mayor riesgo (por covid-19), independiente del tratamiento", argumenta Rodríguez-Lescure.

¿Dónde vacunar a los pacientes oncológicos?

Desde la SEOM comparten igualmente la propuesta de vacunar a los pacientes oncológicos en sus centros asistenciales, "en los servicios de oncología médica", a donde este grupo de población de "muy alto riesgo" por covid-19 acude de forma periódica para llevar a cabo el tratamiento, seguimiento y control de su patología, por lo que es "fácil captar a estos pacientes".

Para este experto, la prioridad debe ser "cumplir con el programa de vacunación inicialmente previsto y vacunar a la mayor población posible", pues "si hay una herramienta que contribuye a doblegar la pandemia esa la vacuna, pero la vacuna lo será si se alcanza la diana prevista: el máximo de población".

Esta semana se espera dar un salto adelante hacia la vacunación masiva en España con la llegada de 1.241.370 nuevas dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech, que se suma al lote de 1.056.500 dosis desarrollado por la Universidad de Oxford y AstraZeneca. En total, España ha recibido hasta el momento 9.703.645 vacunas, de las que se han administrado 8.548.598 dosis, el 88,2% de las entregadas a las comunidades, según los datos de Sanidad de este sábado