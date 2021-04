Jennifer Love Hewitt denuncia los comentarios machistas que ha recibido de la prensa

Afortunadamente, y para que la sociedad se mire en el espejo, más mujeres están hablando de cómo ningún aspecto está libre de machismo. La última en hablar ha sido Jennifer Love Hewitt, quien ha comentado la multitud de preguntas inadecuadas y machistas que le han realizado periodistas de todo el mundo.

La actriz de 42 años comenzó como estrella Disney antes de protagonizar algunas de las películas más conocidas y taquilleras de finales de los años 90 como la saga Sé lo que hicisteis el último verano, aunque para entonces se había desarrollado de tal forma que nadie le preguntaba por sus actuaciones.

La intérprete se vio respondiendo continuamente a cuestiones sobre sus pechos y su figura cada vez que tenía que hacer promoción de una nueva producción como ha confesado en una entrevista con Vulture, donde ha hablado sobre cómo dejó de primar su talento interpretativo y todo se reducía a palabras sobre su aspecto físico y su cuerpo.

"Dios mío, ojalá entonces hubiera sabido [todo lo que ha aprendido estos años] para poder defenderme de una u otra forma o, al menos, negarme a contestar a las preguntas que me hacían", ha comentado la que fuera protagonista de la serie Entre fantasmas.

"Durante mucho tiempo, siempre se hablaba primero de mi cuerpo y luego ya de lo bien que actuaba en la película en cuestión. Y yo es que no lo entendía. Pero, sencillamente, era lo que había, y yo solo me limitaba a hacer mi trabajo", ha continuado.

Tal era la cantidad de preguntas del mismo estilo que tenía que responder que Jennifer Love Hewitt ya se las esperaba cualesquiera que fuese el evento al que asistiese para promocionar su último proyecto: "Tan sencillo como que empecé a prepararme [las respuestas]".

"Me decía a mí mismo: 'Sé que hoy voy a tener que hacer una entrevista y estoy cien por cien segura de que hablaremos de mis pechos y de cosas así alrededor de 20 ó 40 minutos, así que vamos a quitárnoslo de en medio y luego con suerte quizá me pregunten algo más interesante", ha explicado.

Y aunque la intérprete jamás le dio muchas más vueltas sobre todo aquel escrutinio sobre sus curvas, ahora sabe que reaccionaría de otra manera. "Quienes me entrevistaban me preguntaban cosas que ahora serían tremendamente inapropiadas, algunas muy desagradables, pero a mí no me lo parecían. Por alguna razón, en mi cabeza siempre lo razonaba pensando: 'Bueno, supongo que no me lo preguntarían si lo hubiese hecho mal'", ha finalizado.