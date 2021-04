¿Puedes beber alcohol antes o después de vacunarte con Pfizer, Moderna o AstraZeneca?

Mientras avanza la vacunación en los diferentes países, son muchas las dudas que siguen surgiendo en relación a los tipos de vacunas, los efectos secundarios o la efectividad de cada una de ellas. Una de estas preguntas tiene que ver con si se puede o no beber alcohol antes o después de ponerse la vacuna contra la Covid-19.

Así, cada vez hay más estudios que demuestran que el consumo de alcohol influye en un peor funcionamiento del sistema inmunitario, por lo que estos expertos en inmunología recomiendan no tomar alcohol ni antes ni después de ponerse la vacuna contra el coronavirus, independientemente de cuál sea la dosis y el tipo de vacuna que se vaya a recibir.

Estudios sobre el consumo de alcohol en relación a las vacunas

En primer lugar, Sheena Cruickshank, profesora e inmunóloga de la Universidad de Manchester, explicó en una entrevista para el HuffPost que, para que haya una buena respuesta a la vacuna, el sistema inmunológico tiene que funcionar al máximo. Cuando se bebe alcohol la noche anterior o pocos días después, el sistema inmunológico no funciona al 100%, algo que no ayuda en conseguir el objetivo final de la vacunación.

Lo mismo indicaba la doctora Ronx Ikharia, especialista en medicina de emergencia, en un documental de la BBC titulado La verdad acerca de fortalecer tu sistema inmunitario (The Truth About Boosting Your Immune System). En este estudio se tomó una muestra de sangre antes y después de beber tres vasos de vino, una cantidad que se comprobó suficiente para reducir a la mitad los niveles de linfocitos blancos en la sangre, células que luchan contra los virus que entran en el organismo. Por tanto, esta investigación también comprobó que el alcohol reducía la inmunidad.

Anna Popova, una de las autoridades sanitarias más respetadas en Rusia, también recomendó a la población no beber alcohol y cifró el tiempo de abstinencia, que debía ser de, al menos, dos semanas antes de recibir la primera dosis de la vacuna, continuando durante otros 42 días más. Después, Alexander Gintsburg, creador de la vacuna Sputnik, rebajó este periodo de tiempo a tres días antes y después de recibir las dos dosis.

A estas recomendaciones de expertos se suma también Jenna Macciochi, doctora en Inmunología, en su libro Immunity: The Science Of Staying Well. En él se explica que las personas que beben mucho alcohol tienen más riesgo de padecer enfermedades infecciosas, tienen una peor recuperación y sufren más complicaciones tras cualquier cirugía. Además, indica que beber mucha cantidad de alcohol puede afectar a órganos que regulan la inmunidad.