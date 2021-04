Ana Rosa ironiza con la libre llegada de turistas y el 'flashmob' en la Barceloneta: "Madrid es lo peor"

Este fin de semana las aglomeraciones en diferentes ciudades de España ha sido la imagen más repetida. La llegada masiva de turistas extranjeros ha llenado los bares y restaurantes y han dado lugar a situaciones en las que la distancia de seguridad quedaba en el olvido. Este lunes, la presentadora Ana Rosa Quintana reaccionaba de manera muy crítica al ver las aglomeraciones producidas en lugares típicos como la playa de la Barceloneta.

La comunicadora se ha molestado al ver un numeroso grupo de personas, sin mascarilla y sin respetar la distancia de seguridad, interpretando un flashmob en la Barceloneta. En consecuencia, la colaboradora Verónica Fumanal ha argumentado que "Madrid no es la única ciudad que recibe turistas" y que, sin embargo, es la quinta comunidad autónoma que recibe más número de turistas.

"Bueno, Madrid es lo peor", ha ironizado la presentadora mientras el programa emitía las imágenes de Barcelona. "Eso que sale ahí no es Barcelona es Madrid", ha continuado la broma Eduardo Inda. "¡Mira Madrid, mira Madrid!", ha añadido la conductora del programa. "La culpa es de Ayuso. Es la playa del Manzanares", se ha burlado el director de Okdiario.

"Lo que me parece alucinante es que en Francia les hayan confinado pero les dejan salir a todo el mundo de vacaciones a donde quieran", ha respondido muy molesta Quintana. La presentadora ha comparado las restricciones de otros países europeos con las implantadas en España: "Es alucinante que en Italia exijan cuarentena a los turistas y en España seguimos igual, haciendo PCR a tres de todos los que llegan en un avión".

La periodista ha denunciado que diariamente han llegado treinta aviones de Iberia y Vueling durante toda esta Semana Santa. Fumanal ha apuntado que es muy complicado gestionar los problemas de la hostelería y regularizar las medidas sanitarias, si no se deja venir a los turistas la hostelería hubiera sufrido muchas más pérdidas.

Ana Rosa, sobre la llegada de turistas: "Lo que no puede ser es que haya gente moviéndose por toda España" #AR5A https://t.co/0khrik4UqH — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) April 5, 2021

Ana Rosa, muy molesta, ha defendido que la solución no pasa por depender del turismo extranjero y que "si los españoles no nos podemos mover de su comunidad autónoma y algunos ni de su provincia, lo que no puede ser es que haya gente moviéndose por toda España". La conductora del magazine matutino ha explicado que las islas, Canarias y Baleares, sí dependen más de los extranjeros pero que "en el resto de la península los hoteles y restaurantes se llenan con la gente de España".