Rocío Monasterio, candidata de Vox a las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo, ha culpado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de no querer hablar de problemas como la inseguridad en los barrios ni de la inmigración ilegal.

En una entrevista este lunes en el programa de RTVE La hora de la 1, Monasterio ha señalado que la inseguridad en barrios de Madrid es un problema real que "determinada élite" de políticos no quieren ver. La candidata hizo referencia al tiroteo registrado en el barrio madrileño de Ciudad Lineal el pasado jueves.

"La señora Díaz Ayuso no quiere hablar de la seguridad en los barrios, no quiere hablar de la inmigración ilegal, de hecho me llamó racista en el pleno", ha señalado la candidata de Vox. "Entiendo que también estaba llamando racista a la señora que tiene una bala en su persiana, y al señor del bar que asomó la nariz pensando que eran petardos y eran balazos".

Monasterio consideró que la inseguridad "ha empeorado mucho en los últimos meses" y enumeró varios sucesos en Villaverde, Tetuán y Parla, entre otros. "No son hechos aislados. Es verdad que determinada élite que vive en determinados barrios cree que eso no pasa en Madrid, porque no salen".

"Hay un alto índice de delincuencia ligado a la inmigración ilegal en Madrid", ha asegurado.

Apoyo al PP

Monasterio criticó quehasta hace unas semanas el PP negara que tuviera que necesitar el apoyo de Vox porque había anunciado una "mayoría absoluta" y ahora no lo tiene tan claro. "Ahora parece estar preocupado porque nos necesita".

La candidata de Vox ha arreciado contra el PP diciendo que Martínez Almeida y Ayuso están al frente de sus respectivos gobiernos gracias al apoyo y la "protección" de Vox.

"Quien ha ayudado y ha protegido a la señora Díaz Ayuso frente a otros del PP que querían cerrar Madrid hemos sido nosotros", ha asegurado. "Si hubiera sido por Génova o por Ignacio Aguado, Madrid estaría cerrado, la hostelería estaría cerrada".