Estos son los auriculares 'bluetooth' que necesitan los deportistas: con sistema anticaída... ¡y a mitad de precio!

Los auriculares inalámbricos se han convertido en los wearables más populares y ya son pocos los usuarios que no cuentan con uno entre sus pertenencias. No es de extrañar dadas las ventajas que han demostrado tener en nuestro día a día. ¿La principal? Que nos libran de tener que lucir cables como complemento a cualquier look evitando enredos y perder tiempo deshaciéndolos. Después, son los encargados de amenizarnos los traslados hacia el trabajo o el momento de hacer la compra, porque cuentan con una gran autonomía que nos permite no tener que recargarlos en días. Es entonces cuando aprovechamos para escuchar nuestras playlist favorita o la emisora de radio que tanto nos gusta.

Claro que si hay un sector que ya no puede vivir sin estos dispositivos esos son los deportistas, puesto que estos encuentran en la música el factor motivacional que necesitan. Dadas las rutinas en las que la música es necesaria, es fundamental evitar los cables y apostar por gadgets cómodos que apenas se noten que los llevamos puestos. Así, entre los diversos tipos de auriculares bluetooth que existen, la mejor opción para fitness son los de gancho, puesto que su diseño evita que se desprendan de la oreja y que no interrumpan ni nuestra concentración y nuestro entrenamiento.

Si estás buscando un modelo con este diseño... ¡en 20deCompras lo hemos encontrado por ti! Se trata de la propuesta de Axloie que cuenta con cerca de 3.000 valoraciones en Amazon. Pero, lo mejor de todo, es que ahora tiene una rebaja del 47% para que puedas ahorrarte 16 euros y conseguirlos por menos de 18. ¿No crees que ha llegado el momento de apostar por unos auriculares inalámbricos?

Los auriculares de Axloie. Amazon

Lo mejor de estos auriculares de Axloie

Un diseño deportivo. Estos auriculares están diseñados para mejorar la experiencia deportiva; y, por ello, incluyen unos ganchos para las orejas que, sin dañar la piel, actúan como el mejor sistema anticaída. También cuentan con tapas de silicona para adaptarse ergonómicamente a los oídos, asegurándonos que solo debemos preocuparnos del ejercicio durante nuestros entrenamientos.

Estos auriculares están diseñados para mejorar la experiencia deportiva; y, por ello, incluyen unos ganchos para las orejas que, sin dañar la piel, actúan como el mejor sistema anticaída. También cuentan con tapas de silicona para adaptarse ergonómicamente a los oídos, asegurándonos que solo debemos preocuparnos del ejercicio durante nuestros entrenamientos. Calidad de sonido personalizada. Una de las prestaciones más llamativas de este modelo de Axloie es que incluye una tecnología exclusiva que se sirve de un algoritmo personalizado para realizar análisis en tiempo real de nuestra música. ¿Para qué? Para darnos la mejor calidad de sonido, intensificando las frecuencias bajas para obtener hasta un 30% más de graves y producir una calidad de sonido increíble con agudos cristalinos.

Una de las prestaciones más llamativas de este modelo de Axloie es que incluye una tecnología exclusiva que se sirve de un algoritmo personalizado para realizar análisis en tiempo real de nuestra música. ¿Para qué? Para darnos la mejor calidad de sonido, intensificando las frecuencias bajas para obtener hasta un 30% más de graves y producir una calidad de sonido increíble con agudos cristalinos. Una autonomía a la altura. Para asegurar que estos auriculares ‘bluetooth’ están preparados para seguir nuestro ritmo deportivo, se les ha dotado de una autonomía de hasta cinco horas que, con ayuda del estuche de carga, puede cuadriplicarse. De este modo, podemos disfrutar de 20 horas de reproducción ‘non-stop’ antes de preocuparnos por la batería.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.