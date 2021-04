Por qué la creatividad es fundamental para la supervivencia de las empresas

¿Puede la creatividad ser rentable? Sin duda, además de necesaria en el mundo de la transformación empresarial. El vínculo entre creatividad y éxito empresarial es cada vez más estrecho y evidente.

Según un estudio de Forrester en el que se analizó el retorno de la inversión (ROI) de la creatividad en comparación con el de la adopción de MarTech (tecnología de marketing) y AdTech (tecnología publicitaria), los datos permitieron comprobar que una inversión de 19.000 millones de dólares en creatividad durante seis años ofrecería un 18 % más de ROI que si ese dinero se hubiera invertido en tecnología.

Pero el económico no es el único beneficio que la creatividad aporta a las empresas. Bien trabajada, mejora el estado de la marca a largo plazo, refuerza los repuntes de ventas y ayuda a cambiar la percepción que los consumidores pudieran tener de la marca, proporcionando a largo plazo flexibilidad y autonomía a la hora de fijar precios.

