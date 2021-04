La Policía Local de Avilés realiza 88 propuestas de sanción por infracción sanitaria esta Semana Santa

En concreto, según información policial, 47 de ellas fueron por no respetar el horario de permanencia en la vía pública; 32 por no usar la mascarilla; siete por encontrarse no convivientes en domicilio; y dos por fumar sin mantener la distancia.

Además, los agentes hicieron 24 propuestas de sanción por infracción a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana: nueve por desobediencia a Agentes de la Autoridad; siete por falta de respeto a Agentes de la Autoridad. También se realizaron cuatro incautaciones de droga en vía pública así como dos por consumo de estupefacientes en vía pública, una por incautación de armas en vía pública y una por no haber obtenido el Documento Nacional de Identidad.

Igualmente se realizaron seis propuestas de sanción en lo relativo a ordenanzas municipales, de las que cinco fueron por infracción a la ordenanza de limpieza y una por infracción a la ordenanza de ruido y vibraciones.

En materia de Seguridad Ciudadana, hubo tres vehículos recuperados que había sido sustraído con las llaves puestas; siete propuestas de sanción en materia de tráfico relacionadas con el alcohol y drogas; seis conductores por hacerlo con tasas de alcohol superior a la permitida, siendo denunciados cinco en vía administrativa y 1 ante la autoridad judicial por hacerlo con una tasa superior a 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado; y un conductor por hacerlo con presencia de droga en el organismo.

Por otra parte, se notificaron 45 propuestas de sanción relacionadas con documentación de vehículos y conductores: 32 por no haber presentado el vehículo a la inspección técnica en el plazo o circular con la inspección desfavorable; siete por hacerlo careciendo del seguro obligatorio; cuatro por conducir con el permiso de conducción caducado; y dos vehículos de movilidad personal, que no reunían las condiciones técnicas reglamentarias para poder circular por la vía pública.