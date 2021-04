El último desplante de Isabel Pantoja a su hija y su nieto con el que rompe todo tipo de relación

Que la guerra pública y casi televisada entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera ha roto la relación entre ambos es más que evidente. Lo que no se sabía hasta ahora es que la tonadillera también ha roto toda relación con su otra hija, Isa, a la que ha hecho un desplante que pone muy difíciles las cosas.

Así lo reveló este domingo Asraf, novio de la joven, en Viva la vida. Según relató, la última vez que hablaron madre e hija fue el pasado 7 de marzo, para que la tonadillera felicitase a su nieto Albertito.

Entonces, la abuela del niño prometió recogerlo en casa de Isa, pero ese momento, según el relato de Asraf, nunca se ha producido.

"El día del cumpleaños dijo que iba a recoger al niño y todavía no lo ha recogido", contó en el programa de Telecinco.

"El día del cumpleaños dijo que iba a recoger al niño y todavía no lo ha recogido"

Además, señaló que Albertito no quiere ir a Cantora. "Sabe que algo raro pasa, los niños no son tontos. Si le preguntas si echa de menor ir a Cantora, dice que no", desveló.

Irene Rosales, presenté en el plató, corroboró el relato de Asraf, asegurando que sus hijas ya no preguntan por su abuela Isabel Pantoja.