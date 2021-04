Rocío Carrasco recuerda el terror que Antonio David Flores infundía en su hija: "Os vais de casa y me dejáis sola"

Este miércoles, Telecinco emitirá nuevas entregas de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva. En ellas, Rocío Carrasco profundizará en su relación con sus hijos y destapará que Rocío Flores sufría terrores nocturnos cuando era pequeña, señalando a su padre, Antonio David, como el culpable de los miedos de la pequeña con un impactante recuerdo.

En "el episodio más esperado", el número seis, relatará que una noche la niña le pidió dormir con su hermano, aterrada. "Siempre les daba un beso en la frente y, cuando fui a apagar la luz y cerrar la puerta, empezó a gritar que no la cerrara, en ese momento me senté a hablar con ella".

"Me decía: 'la luz no' y 'la puerta no', y me senté con ella y le dije: 'mi vida, ¿qué pasa?'. Se quedó mirándome y me dijo: 'mamá, es que papá me ha dicho que, cuando tú nos acuestas, Fidel y tú os vais de casa y nos dejáis solos", contó sin parar de llorar.

El miércoles que viene a las 22:00h en @telecincoes hablaremos del episodio más esperado de la serie documental: "Papá me ha dicho que, cuando tú nos acuestas, Fidel y tú os vais de casa y nos dejáis solos" #RocíoVerdad3 pic.twitter.com/sWI7e09cFc — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) April 5, 2021

Sobre su divorcio con el padre de sus hijos, señala: "No quería un modelo de separación diferente del que había vivido en mi casa, yo pensaba que tendríamos esa relación de que si algún día me necesitara me tuviera. ¡Pese a todo! No quería cosas malas ni malos rollos".