Rocío Carrasco aclara si fue infiel a Antonio David con Fidel Albiac y destapa qué pasó tras su accidente casi mortal

Rocío Carrasco aclaró por fin este domingo, en su docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva, si alguna vez le ha sido infiel a su exmarido, Antonio David, con el actual, Fidel Albiac, tal y como él ha afirmado a lo largo de estos años.

De esta forma, la hija de 'la más grande' recordó la primera vez que vio a Albiac y recalcó una y otra vez que nunca le ha sido infiel al excolaborador de Sálvame.

"Durante el verano de 1999 fue donde empezó todo el vapuleo mediático. Antonio David empezó a construir una historia y, para demostrar que yo era mala madre, él utilizaba que yo le había los cuernos. No lo hice nunca. Lo debería de haber hecho", comentó Carrasco de los inicios de su relación con Fidel.

"Ese verano aparece Fidel. Estaba en la puerta del chalet de la casa de mi madre comiendo pipas y de repente veo que va pasando por la calle con una amiga de mis primas. Salí por la cancela, me lo presentaron y dije: '¡hostia!'. No sabía dónde meterme, fue un impacto grande cuando le vi, en ese mismo momento supe que de alguna forma era para mí", relató.

La suya es una relación que nació de la amistad, recordó. "Entablamos una relación de amistad pura y dura. Hablamos mucho por teléfono, íbamos a la playa. Me volvía loca, gustar es poco, pero yo era consciente de que él estaba saliendo con una persona y yo no le iba a hacer a nadie lo que me hicieron a mí. Todo lo que ha contado Antonio David cuando nos vio es mentira, yo lo que hice fue despedirme, me fui a mi casa. Nadie estaba encima de nadie, no es real, no es ni su verdad ni la mía, simplemente no es real, nadie se asustó".

Lo que sí pasó, con el tiempo, fue que la relación fue a más. "Nuestro primer beso fue maravilloso, estaba flotando. Llegó la luz, la ilusión, el amor, el apoyo, la comprensión, llegaron muchísimas cosas buenas. Lo que pasa que han puesto muchas trabas, pero no lo han conseguido. En esta historia no he sufrido yo sola".

Al poco de empezar a salir, Fidel y ella tuvieron el accidente casi mortal para Rociíto y por el que estuvo un mes hospitalizada. Y fue ahí, durante ese duro proceso, cuando ella y su padre se distanciaron. El motivo fue que, tras sufrir este accidente, su familia culpó a Fidel del mismo. "Hacen que lo atiendan mínimamente. No le dejaron ni 24 horas en observación que era lo mínimo tras un accidente tan grave. Mi padre le dijo que era mejor que se fuera del hospital. Él contestó que aquella era una decisión que ella tenía que contar. Todos ellos se permitieron el lujo de hacer eso porque pensaban que yo me iba a morir. Si no, no tienen cojones de hacer eso. ¿Ninguno era consciente de que él viajaba en el coche? ¿Dónde está la humanidad? Eso no se hace con nadie", relató sobre el mal trato que dio su familia a su actual pareja.

Una vez que ella despertó del coma inducido, fue la propia Carrasco quien tomó las riendas de las visitas en el hospital. "La que mandaba era la menda". A su salida del Doce de octubre, salió arropada de todos sus seres queridos pero sin su padre, que no estaba en Madrid en esos momentos, y, de haber estado, tampoco habría sido partícipe de ese día.

"Fidel en ese momento iba a vivir en mi casa que, por así decirlo, era la suya. También le echaron de mi casa. Le sacaron", relató también con especial dolor Rocío.