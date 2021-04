Tu horóscopo diario: lunes 5 de abril de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 5 de abril de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Estás esperando algo con mucha intensidad porque sabes que eso te va a proporcionar una mayor tranquilidad y que te va a devolver algo que habías perdido emocionalmente hace tiempo. Llegará pronto y te colmará de tranquilidad.

Tauro

Has arrastrado algo desde hace unos meses, un sentimiento o unos hechos que no te han dejado descansar mucho emocionalmente. Es hora de que pongas fin a eso. No es nada negativo buscar ayuda para ello. Cuanto antes lo hagas, mucho mejor.

Géminis

Te atreverás a realizar un movimiento en el trabajo que te supone un cierto riesgo, porque no controlas todos los elementos que están en juego, pero en esta ocasión te conviene ser valiente, no tener miedo. Los resultados serán mejores de lo que crees.

Cáncer

Retomas una antigua actividad o un estudio que te ha dado muchas satisfacciones en otros momentos de tu vida y ahora tienes la oportunidad de acercarte otra vez. Vas a encontrar muchas diferencias con el pasado, pero al final te gustará.

Leo

Saltas de un lado a otro porque hoy tienes demasiadas cosas en tu agenda y eso puede que sea una idea no muy buena al comienzo de la semana. Procura encontrar el orden y establecer prioridades. Es importante que dejes tiempo para dormir más.

Virgo

Hay un cierto talante emprendedor en ti y eso es algo a lo que debes de sacarle más partido, porque en este momento te puede traer un soplo de ilusión y de confianza en lo que venga. Ponte a trabajar en ello aunque no veas la ganancia de forma inmediata.

Libra

Avanzas muy lentamente, pero de manera segura en algún problema que te has propuesto vencer. Esos pequeños pasos que das serán algo muy valioso y tu satisfacción por ver que puedes con ello será muy intensa. Día a día mejorarás sustancialmente.

Escorpio

No escucharás los argumentos que alguien te da hoy en un asunto relacionado con el dinero, pero eso es un error que quizá tenga consecuencias. Pon atención y si no comprendes algo, pregúntalo. Hay mucho en juego.

Sagitario

Hay muchas cosas que hoy van a salir a tu gusto o que te van a favorecer plenamente. Aprovecharás muy bien la jornada y lo cierto es que tu fuerza interior está muy inspirada y con ganas. Por la noche debes buscar calma y no demasiado jaleo.

Capricornio

La luna menguante en tu signo hoy te trae cierta pesadumbre, y los acontecimientos que han sucedido en el trabajo te tienen en ascuas porque no sabes cuál es la auténtica intención de esas decisiones. Pero de momento no puedes hacer nada.

Acuario

No derroches la salud ni las fuerzas físicas en nada que no sea importante. Esto quiere decir que no es el día más apropiado para excesos de ningún tipo, ya que de lo contario vas a pasar una semana dura. Te conviene no excederte en ningún aspecto.

Piscis

Preparas algo que te hace ilusión y a la vez buscas un rendimiento económico. Todo irá sobre ruedas si no te excedes en dejar que se imponga tu ego por encima de todo. Ten cuidado con este aspecto porque es el punto débil a controlar.