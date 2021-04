La Rioja Alta, S.A., por primera vez entre las marcas de vino más admiradas del mundo

La Rioja Alta, S.A. es una de las 50 marcas de vino más admiradas del planeta. La bodega con sede en Haro (La Rioja) aparece, por primera vez, en la lista 'The World's Most Admired Wine Brands' que desde once años publica ininterrumpidamente la prestigiosa publicación Drinks International incluyendo a las firmas con mayor prestigio mundial y que describe a la casa de Viña Ardanza como "uno de los productores más icónicos de España".