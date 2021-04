Sánchez critica el "desmadre" de Madrid y Ayuso apunta a Barajas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cargó duramente este domingo contra la candidata del PP a revalidar la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que culpó del aumento de los contagios en los últimos días acusándola de ser la responsable del supuesto "desmadre" que se vive en la región. Se trata de una muestra más del cariz nacional que están tomando las elecciones del 4-M en la Comunidad de Madrid, y Ayuso no rehuyó el choque con Sánchez y le respondió afeándole que siga "sin controlar Barajas".

Así de duro se mostró Sánchez en un acto en el que acompañó, por tercer fin de semana consecutivo, al candidato socialista Ángel Gabilondo. El presidente aseguró que la Comunidad de Madrid es "récord en descontrol y desmadre con riesgo para la salud de nuestros mayores", y entró directamente a disputar a Ayuso la defensa de la "libertad" que ha querido abanderar la candidata popular en las últimas semanas. Libertad, aseguró Sánchez, es "todo menos el desmadre de hacer circular el virus" por Madrid.

El líder del PSOE, además, insistió en una estrategia que le ha funcionado bien en otras citas electorales: la de movilizar a su electorado alentando el miedo a una eventual llegada de Vox al Ejecutivo regional. "Solamente hay dos opciones:o un Gobierno serio liderado por el PSOE, o un Gobierno que sume los votos de la ultraderecha a los de la derecha extrema, es decir, el Gobierno de la plaza de Colón", espetó Sánchez, que aseguró que una alianza en el poder entre Ayuso y Vox implicaría "injusticia social, corrupción, demagogia y ultraderecha», además de "transfuguismo".

"Vox es la apología del franquismo, los ataques al feminismo, la xenofobia, la homofobia o la amenaza de cierre a los medios de comunicación críticos", enumeró el presidente del Gobierno. Y Ayuso, según Sánchez, ha decidido "echarse en brazos" de esa "ultraderecha". "Si hay elecciones es porque, de una vez por todas, sin ambages, la derecha madrileña" ha elegido que quiere gobernar con Vox, zanjó.

La presidenta madrileña replicó a Sánchez a través de su cuenta de Twitter recordando unas declaraciones del presidente en julio del año pasado, cuando se mostraba orgulloso de que España hubiera "vencido al virus y controlado la pandemia". "Ahora, ¿quién explica lo del desmadre? ¿Aquel que sigue sin controlar Barajas?", se preguntó Ayuso.

Pedro Sánchez, julio 2020: “Hemos vencido al virus y controlado la pandemia”. Fin de la cita.



Ahora, ¿quién explica lo del desmadre? ¿Aquel que sigue sin controlar Barajas? pic.twitter.com/3LYJL9jcXp — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 4, 2021

El PP deja en un segundo plano a Gabilondo

Y es que el PP también está aprovechando la precampaña del 4-M para lanzar sus críticas al Gobierno central dejando en un segundo plano al candidato socialista Gabilondo. "Que todos los madrileños lo tengan claro, aquí no se elige al candidato Ángel Gabilondo, aquí se elige a Pedro Sánchez cuando se vota al PSOE", plantearon este domingo los populares.

No obstante, Gabilondo también cargó este domingo contra una Ayuso a la que acusó de querer "aislar" Madrid enarbolando una suerte de "independentismo de derechas madrileño". Que el PP madrileño diga que el Gobierno central "les abandona o les maltrata" es para Gabilondo una versión castiza del "España nos roba" que denuncia una parte del independentismo catalán.

El candidato del PSOE insistió, además, en que no incluirá a Pablo Iglesias en un Gobierno dirigido por él. "No vamos a gobernar con extremos, no vamos a tocar los impuestos y reforzaremos la educación pública", prometió.