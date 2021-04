Malilla estrena un nuevo local de uso social donde se ubicará un banco de alimentos que atiende a 70 familias

Durante el acto de presentación de este nuevo emplazamiento, los participantes han colgado unas pancartas en el inmueble con consignas como 'Espai aconseguit per la lluita veïnal' ('Espacio conseguido por la lucha vecinal') o 'Xarxa d'aliments Malilla Solidaria' ('Red de alimentos Malilla Solidaria').

El portavoz de Construyendo Malilla, Vicente Danvila, en declaraciones a Europa Press, ha señalado que el barrio de Malilla "había solicitado al Ayuntamiento desde hace bastante tiempo un local" y ha celebrado que, "gracias a la lucha vecinal, la campaña mediática y las negociaciones con el Ayuntamiento han conseguido abrir el nuevo espacio".

"El espacio en el que estábamos anteriormente había sido cedido por un vecino, pero esta semana nos dio un ultimátum y nos teníamos que marchar antes de este domingo", ha detallado.

Al respecto, ha avanzado que todas las actividades y organizaciones que tengan un carácter cultural y participativo para el barrio "serán bienvenidas" en este nuevo espacio. "Malilla siempre ha sido, por desgracia, un barrio bastante vacío a nivel cultural y nunca ha habido muchas entidades que le dieran vida, pero Construyendo Malilla ha venido para quedarse y para que vean que, si nos organizamos y luchamos por lo que nos merecemos, las cosas son posibles", ha aseverado.

Por su parte, el integrante del colectivo Jesús Cloquell ha lamentado que Malilla, "pese a ser uno de los barrios más grandes de València, no tenía ningún espacio de socialización". "En este parque hay tres barracas que nadie utiliza, que estaban de decoración, y por eso emprendimos una lucha administrativa y vecinal para que el Ayuntamiento nos prestara un espacio", ha apostillado.

Además, durante los próximos días, Construyendo Malilla celebrará una "semana de pascuas populares" con la organización de diversas actividades culturales y deportivas, como un taller de circo, un trivial feminista, un recital de poesía, torneos del juego del cuadrado, bádminton o juegos de mesa, un mercadillo solidario o un taller de hip-hop.

"Se trata de dar al barrio lo que se merece, lo que siempre hemos querido que hubiera pero que no existía porque no había ninguna asociación ni ningún espacio para hacerlo", ha manifestado Cloquell.

"MEJORAR EL BARRIO"

El voluntario de Construyendo Malilla Aarón Bosoko ha declarado que formar parte de este colectivo "supone la oportunidad de ayudar y poder mejorar el barrio" y "una oportunidad para poder cambiar todas las cosas que desde pequeño he visto y ahora soy aún más consciente de que no funcionan". Sin embargo, ha apuntado que, con la Covid-19, "se ha hecho más presente que los servicios sociales no llegaban a todo lo que tenían que hacer".

En esta línea, ha animado a todos los vecinos del barrio a participar en las actividades de la asociación: "La voluntad de ayudar es más que la capacidad. Hace más el que quiere, que el que puede", ha manifestado.

Otra integrante del sindicato de barrio, Mónica Chirivella, ha reivindicado que Construyendo Malilla "trabaja para hacer frente a todas las problemáticas que sufren los trabajadores del barrio y evitar que ningún vecino se quede atrás". "La solidaridad no es regalar lo que te sobra, sino compartir lo que tienes", ha reflexionado.

"En Malilla nos han puesto jardines preciosos y esto parece Blasco Ibáñez, pero la gente tiene hambre, nos tiran de nuestras casas y las trabajadoras estamos perdiendo los empleos. Y esto, por muchas flores que nos pongan, no se nos olvidará nunca", ha concluido.

El colectivo del barrio Malilla Solidaria solicitó la pasada semana de manera "urgente" a la concejala de Vivienda y Patrimonio, Isabel Lozano, la cesión de un local de uso social para ubicar su banco de alimentos, ya que la asociación debía abandonar la ubicación actual, cedida por un vecino, este domingo.

Ante esta situación, la red solidaria manifestó la necesidad de contar con un nuevo espacio en el que "poder almacenar y proporcionar alimentos a todos aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad agravada por los efectos de la pandemia".