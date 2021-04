La alicantina Laura Sánchez gana 'Duel de veus', cuya final fue seguida por 250.000 personas y anota un 6,4% de share

Guillem 'Mayo', de Rossell, se ha quedado a las puertas de la victoria, puesto que Laura se impuso en el último duelo de la noche. La gala, llena de "emoción y estrategia", fue "una lucha de todos contra todos" en la que cada duelo de intérpretes terminaba con una expulsión, ha indicado la cadena en un comunicado.

Después de cantar 'At last!' de Etta James, 'Simply the best' de Tina Turner, 'What about us' de Pink y 'Show must go on' de Queen, Laura se convirtió en la ganadora de la primera edición de este concurso y puso el "punto final" a trece semanas encima del escenario y tras "mostrar técnica y capacidad de emocionar el público".

La gala final ha contado con las actuaciones del invitado especial David de María y con las voces de los miembros del jurado Samantha y Sole Giménez, que regalaron al público sus actuaciones en directo.

Casi 250.000 personas vieron la final a través de la televisión en algún momento de la noche y la media del espacio fue de 101.000 espectadores. El programa obtuvo una cuota de pantalla del 6,4%.

En la línea del resto de galas, la final de 'Duel de veus' fue el segundo 'trending topic' de toda España en Twitter. Además, su audiencia "supera fronteras", ya que el programa tiene un gran número de seguidores en Latinoamérica, que siguen las galas a través de la web de À Punt. La final, como el resto del concurso, ya están disponibles en streaming.