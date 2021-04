As residencias de maiores galegas continúan sen usuarios contaxiados e con só dous traballadores con covid

Segundo os datos facilitados este domingo pola Consellería de Política Social, as residencias de maiores da Comunidade permanecen sen casos de coronavirus por cuarto día consecutivo entre os seus usuarios despois de que recibisen o alta 11 residentes da Coviastec de Silleda (Pontevedra).

Así, agora tan só se rexistran dous traballadores de xeriátricos contaxiados, un correspondente á Coviastec de Silleda, na que se rexistrou un brote, e outro da de Oleiros (A Coruña).

Pola súa banda, os centros de discapacidade galegos non experimentaron cambios, xa que seguen sen presentar casos de covid-19 nin entre os seus usuarios nin entre os seus traballadores.

Esta situación prodúcese despois de que, durante a terceira onda do coronavirus, as residencias galegas rexistrasen un pico de 466 usuarios infectados. Isto ocorreu o 24 de xaneiro, un día antes de cumprirse o sete días necesarios desde a administración da segunda dose da vacina para xerar inmunidade, dado que este proceso arrincou de forma xeneralizada o 18 de xaneiro.

Desde o día 25, e aínda a pesar dalgúns brotes, as residencias de maiores galegas foron experimentando un progresivo descenso na cifra de usuarios afectados. Así, o 27 de xaneiro, un mes despois do inicio da vacinación na Comunidade, eran 445 os usuarios positivos mentres que o 27 de febreiro a cifra situábase nos 50. A data 4 de abril, este domingo, non hai ningún contaxiado entre os usuarios, con só dous traballadores afectados.