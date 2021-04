Paz Padilla justifica su viaje a Zahara tras ser criticada por saltarse las restricciones

La actriz, humorista y presentadora Paz Padilla ha salido al paso de las críticas tras ser acusada en las redes sociales por muchos usuarios de haberse saltado el cierre perimetral para viajar hasta Zahara de los Atunes, en Cádiz.

En una serie de mensajes publicados en sus Stories de Instagram, Padilla ha incidido en que el desplazamiento ha sido por motivos laborales, debido a la apertura de su tienda de ropa en dicha localidad gaditana.

"Quiero decir que soy una empresaria, que tengo una tienda que se llama No Ni Ná Zahara, que se abre en Semana Santa. A partir de este fin de semana estará abierto todo el verano", ha comenzado explicando la presentadora de Sálvame".

Tal y como ha reconocido en la red social, "tengo que contratar a gente, no puedo hacerlo a distancia. La semana pasada estuve trabajando en Madrid y la que viene estaré también en Sálvame, y también voy a presentar mi libro... Me era imposible, no puedo tener a los trabajadores sin los contratos legales. Por eso he venido", ha defendido.

La humorista, que recientemente ha superado el coronavirus, ha aprovechado también que su familia se encontraba allí para disfrutar de su compañía. "Tengo la suerte de que mis hermanos están aquí. Es verdad que estado en Madrid ingresada, confinada, y mis hermanos tenían ganas de verme. No puedo dar más explicaciones porque no las hay", ha concluido Padilla.

Entre las fotografías que la actriz compartía en su red social se encuentra una junto a sus hermanos, en la que ha manifestado lo mucho que los echaba de menos: "¡Que alegría estar con los hermanos!", ha escrito Paz Padilla junto a la instantánea.

Sin embargo, algunos usuarios han reaccionado muy críticos con las imágenes publicadas por la humorista, de ahí que haya tenido que dar explicaciones. "Ayer te despedias de Sálvame haciendo un llamamiento al sentido común y de la responsabilidad, quedarnos en nuestras comunidades, respetar el confinamiento perimetral. Y dirás estás trabajando. Madrecita", manifestaba una usuaria. "Y yo 6 seis meses sin poder ir a ver a la familia, respetando todas las medidas", indicaba con indignación otro usuario en un comentario a la publicación.