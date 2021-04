Tu horóscopo diario: domingo 4 de abril de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 4 de abril de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Emocionalmente no vas a permitir hoy que nada te desequilibre; al contrario, harás actividades que te relajan y que no significan ninguna clase de estrés o competición. Una conversación con un amiga o amigo te dará mucha energía positiva.

Tauro

Cuidado con ciertas tentaciones y dejarte llevar por tu lado más acorde con tener aventuras o varias relaciones a la vez. Creerás que puedes hacerlo e incluso te parecerá divertido, pero corres el riesgo de complicarte demasiado emocionalmente. el lado más

Géminis

Te pondrás de acuerdo con un amigo o una amiga para realizar o disfrutar de una actividad que te apetece mucho. Puede que sea a través de la tecnología, pero aún así vas a pasarlo muy bien. Te servirá para desconectar de algún pequeño embrollo laboral.

Cáncer

Renovar una actitud es algo a lo que hoy te va a ayudar una persona que comparte contigo un grupo social de alguna clase. Sus palabras o sus enseñanzas o consejos te vendrán muy bien para encarar ciertos temas que te preocupan.

Leo

Te preparas para una semana en la que tendrás mucho movimiento, pero al menos vas a tener la suerte de cara en las pequeñas cosas cotidianas, esas cosas que no son trascendentales, pero que si se tuercen pueden fastidiar mucho. Todo marchará bien.

Virgo

Puede que hoy sientas cierta confusión ante ciertas actitudes de alguien que te parecen fuera de lugar, porque no las vas a entender y tu timidez no te permitirá pedir una explicación, aunque plantéate si debes hacerlo. Al menos así, disiparás tus dudas.

Libra

El humor será la mejor opción para salir de una situación un tanto absurda que se te plantea. No te molestes en tomarte en serio las palabras que alguien va a decir y que sólo son el reflejo de su envidia o de su inseguridad, así que déjalas a un lado.

Escorpio

Sigue siendo un fin de semana hoy en el que te vas a dedicar a cuidarte y hacer solo aquello que te apetece y no lo que te obligan los demás. Eso te proporciona además la oportunidad de disfrutar de tu tiempo libre sin necesidad de poner buena cara por obligación.

Sagitario

Hay cierta posibilidad de mantener algunas relaciones puntuales a través de las redes que pueden perjudicar otras relaciones más serias, aunque lo cierto es que vas a sentir fuertes tentaciones de hacerlo y probar esas otras cosas que no son lo habitual.

Capricornio

No te gusta enfrentarte a problemas ni mediar en ellos entre amigos o compañeros de trabajo porque crees que no van contigo. Pero en este caso no es cierto, ya que e alguna manera has provocado un conflicto. Es hora de solucionarlo.

Acuario

Debes aprovechar el tiempo y dividirlo entre la familia y ciertos deberes que te esperan, ya que no te queda más remedio que ocuparte hoy de cosas que no te gustan mucho, relacionadas con documentos, abogados o papeleo que debes tener listas cuanto antes.

Piscis

La sinceridad es algo positivo, pero a veces hay que decir las cosas con un poco de tacto o asertividad. Cuidado con herir a los demás si no sabes utilizarla correctamente. Quizá debas aprender hoy una lección en este aspecto.